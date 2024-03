Más de 2000 millones de personas sufren de agua

Local ¿Cuándo comienza la temporada de lluvias en Chiapas?

En el marco del Día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo en todo el mundo, ambientalistas, protectores de la madre naturaleza y autoridades locales han organizado un encuentro donde se llevarán a cabo pláticas, intercambios de ideas, dónde hablar sobre el tema del agua y que además estarán presentes varios ponentes durante dos días en San Cristóbal de las Casas y además piden a los habitantes de la ciudad cuidar el agua y acudir al encuentro.

Al respecto, los organizadores de este encuentro invitaron al Segundo Festival de Agua y Vida 2024, "agua para la paz", que se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo, de las 9 de la mañana a 4 de la tarde en el ágora del teatro de la ciudad Hermanos Domínguez y será una entrada gratuita a todos los que desean escuchar o participar en este encuentro sobre el Día Mundial del Agua, en este encuentro sobre el Día mundial del agua, por lo que pidieron acudir a este importante evento.

Local Chiapas en crisis ambiental por problemas en gestión de residuos sólidos

Al respecto, José Alejandro García Rentería director del cambio climático en San Cristóbal de las Casas indicó que son más de 2,000 millones de personas en el mundo sufren de agua, anteriormente la gente se enfrentaba con armas de fuego ahora se enfrentan por el problema del agua, porque hay escasez en todo el mundo y eso no puede estar sucediendo, más ahora en este cambio climático hay escasez de agua y no solamente en San Cristóbal de las Casas sino que en varios países del mundo, hace un fuerte llamado a la población cuidar el medio ambiente, "tenemos los humedales pero no sabemos hasta qué profundidad existe el agua, por eso pido que cuidemos el medio ambiente, el agua y nuestros minerales".

Finalmente, los otros organizadores invitaron a la ciudadanía asistir a estos dos días de foro que será dirigido para la población y que estarán expertos para impartir el tema del medio ambiente y el cuidado del agua para que la población sepa sobre este cuidado y que además a todas personas que tienen un negocio de lava carros también serán sancionados en caso de desperdiciar mucha agua, mientras tanto previo al Día Mundial del Agua estarán llevando a cabo este encuentro en San Cristóbal de las Casas.