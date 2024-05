Confirman muerte de 28 monos aulladores en el norte de Chiapas

La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, confirmo la fuerte de 28 monos aulladores en los municipios de Juárez y Pichucalco en el norte de Chiapas, los decesos comenzaron el 15 de mayo pasado, donde se han realizado recorridos con personal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental y del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y se lo aplicaron los ejemplares.

El subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Sánchez Montero, indicó en conferencia de prensa que el día 15 se localizaron restos de 25 ejemplares muertos, 24 de ellos en Juárez y 1 en Pichucalco, el fin de semana se localizaron tres ejemplares más, se han invertido muertas biológicas para realizar los análisis de laboratorio para determinar las causas de los fallecimientos.

Se han registrado muerte de esta especie supuestamente por muerte súbita. A pesar de ello, se sigue realizando la correcta investigación: Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Un ejemplar fue depositado por la PROFEPA en el predio Santa Ana en el municipio de Pichucalco, una reserva estatal, se trata de una cría que fue rescatada en el lugar donde se registraron los decesos y se analizan las condiciones ambientales de los sitios, también a la cría rescatada se realizan estudios, explicó.

Los restos de los monos fueron localizados en los ejidos Nicolás Bravo, Palestina y en ranchos privados de Juárez y en Pichucalco en un rancho privado, se están analizando las causas de las muertes, se están tomando muestras biológicas con personal del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, PROFEPA y el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para poder determinar las causas.

Tenemos el reporte que los decesos se trata de adultos, 14 de ellas son hembras y el resto machos, se ha encontrado los monos en alto grado de descomposición y esto hace más complejo el análisis, los tres decesos del fin de semana se encontraron desnutridos, aunque en la zona hay disponibilidad de agua, refugios, alimentos y es un poco raro, tenemos que hacer diversos análisis, queremnos descartar una enfermedad silvestre, ojalá y no sea pero de confirmarse estarían en riesgo otras especies de la región, explicó.

Hay diversas frutas en la región como mango, tallos de árboles, hojas, no se ha encontrado contaminación de los cuerpos de agua pero es parte de los análisis, no se puede descartar ninguna hipótesis hasta no tener los resultados de estudios, no sabemos cuándo concluirán, el peor escenario sería una enfermedad silvestre, intoxicación, no descartamos que se causado por un golpe de calor en la zona las temperaturas han estado superiores a los 43 grados centígrados, podría ser también el manejo de animales, explicó Sánchez Montero.

Municipios Muerte masiva de mono saraguato en Chiapas: Autoridades investigan las causas

Lee más: Veterinarios chiapanecos acuden al rescate de monos saraguatos

La gente nos reporta que son muertes súbitas, es decir, que de repente el animal muere, en el 2018 en Quintana Roo y Tabasco hubo fiebre amarilla que afectó a poblaciones de monos, hubo una mortandad, estamos en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, PROFEPA y el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que procesará las muestras de laboratorio, del pasado domingo, 19 de mayo, a la fecha no ha habido más muerte, aclaró.

No se sabe cuántos ejemplares de la especie en Chiapas, los ejemplares fallecidos estaban en tierras ejidales y en propiedades privadas, no hay cifras para el estado y para la región de la presencia de la especie, por ahora no es posible pensar en la introducción de la especie a la zona, enfatizó el biólogo.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️