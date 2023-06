Congreso pide a Secretaría de Educación no politizar entrega de claves a telesecundarias

La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, María Reyes Diego Gómez, se pronunció a favor de que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación otorgue las claves para las escuelas telesecundarias del barrio Ampliación Agua Azul y Laja Tendida, en la cabecera municipal de Ocosingo.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT) considera que no debe ser la filiación política de los profesores de ambos planteles un pretexto para no ser atendidos, puesto que las víctimas de la falta de atención son las y los alumnos, cada plantel tiene una matrícula de aproximadamente cien estudiantes y ambas estarán egresando este fin de año su segunda generación.

La diputada plurinominal de la región Frailesca dijo que no tenía conocimiento del problema planteado el pasado lunes 19 de junio por maestros integrantes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo, considera que tiene solución y está dispuesta a acompañar la gestión de los docentes y padres de familia ante la Secretaría de Educación del estado.





Sostuvo en entrevista que no sabía que los docentes y padres de familia estarían en las instalaciones del Congreso del Estado el pasado lunes, tampoco había recibido ella una petición de apoyo en la gestión, no obstante, los padres de familia y los trabajadores de la educación deben encontrar respuesta positiva, no pueden negar la atención a una escuela que ya está funcionando.

Dijo Gómez añadió que si la versión de los docentes en el sentido de que no se les atiende por ser miembros de la Asamblea Democrática de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fuera real, no se justifica, la base y el sustento es que ya está fundada la escuela, la generación egresada da cuenta de ello y la que está próximo a egresar dan cuenta de ello.

En la sesión del pleno de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, las y los diputados hicieron un exhorto al Congreso de la Unión intervenir en la atención de los problemas del ISSSTE en Chiapas en beneficio de las y los derechohabientes de la entidad, a la vez, recibió la evaluación de calidad 2023 del gobierno del estado, turnado a estudio y dictamen para su análisis, por otra parte, el diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, propuso reducir la edad mínima para ocupar un cargo público sea de 31 a 25 años de edad y para ocupar cargos de diputados y diputadas locales sea de 21 a 18 años de edad, iniciativa turnada a comisiones para su estudio y dictamen.