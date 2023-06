La custodia de hijos de padres divorciados en Chiapas es muy compleja: José Luis Ochoa

“La custodia de los hijos de padres divorciados en Chiapas es muy compleja, es común que si la mujer está inconforme con la pareja o ex pareja denuncia falsamente y los jueces no permiten al padre ver al menor, cuando el interés o los derechos del menor debe ser una prioridad; no se permite la sana convivencia a favor del menor, las restricciones son para que el padre no se acerque a la madre, ni al menor, hay más privilegios a favor de la madre, no vivimos en una sociedad igualitaria o en igualdad de derechos” dijo José Luis Ochoa, representante de la Asociación Civil “Niños Huérfanos de Padres Vivos”.

Jose Luis Ochoa, expuso que mientras no haya sentencia no debe haber restricción ni mandatado por parte del Juez del Poder Judicial del Estado de Chiapas para impedir que los padres vean a sus hijos; la causa es que se trata -sin haber veracidad en el caso- de hombres acusados de ser violentos y por ello no deben tener derecho a ver a sus hijos, lo cual viola el derecho de presunción de inocencia.

En el marco del “Día del Padre” el abogado indicó que “Los jueces son muy caprichosos, les encantan los chismes, las injusticias, no piden las pruebas; los privilegios y las prioridades para las audiencias son para las mujeres, mientras para los varones hay siempre restricciones y con esta determinación injusta a quien afectan es a los menores. Mientras que el denunciado defiende sus derechos y los hace valer, el juzgado cambia de juez y al final de cuentas, de diez casos, siete van a procesar muchas veces de forma injusta, al hombre, no obstante que las mujeres supuestamente violentadas no quieren denunciar en la Fiscalía General del Estado; de diez, sólo dos de ellas denuncian”, indicó.

Indicó el representante de la Asociación Civil “Niños Huérfanos de Padres Vivos” que la actitud de los jueces y fiscales es siempre inclinarse a favor de las mujeres, ésto por la presión que para ellos representa la llamada equidad y justicia de género. “Han habido buenos fiscales como Yazmin Sierra, que era una fiscal justa, sus órdenes era investigar, no sancionar por dicho, por un chisme, pero lamentablemente lo cambiaron hacia la Fiscalía de la Mujer”.

José Luis Ochoa asegura que ”Nos hace falta una Fiscalía del Menor, la Fiscalía de la Mujer no está actuando con justicia, conforme a derecho, hay privilegios y preferencias; el Centro de Justicia para las Mujeres también tiene una actuación parcial, no hay la justa aplicación del Estado de Derecho y al ser parcial, dejamos en estado de indefensión a la infancia porque literal, los niños se convierten en herramienta de presión y chantaje, no son considerados ni sus derechos ni sus intereses y menos su bienestar”, recalcó.

Por lo anterior, dijo que ya se plantea la modificación al artículo 406 del Código Civil del Estado para que se reconozca la alienación parental, que significa proteger a los niños de cualquier engaño, evitar la manipulación de los menores. “Es común que una de las partes, preferentemente la mujer, violenta a sus hijos, haciéndoles creer que su padre los ama, pero en los hechos les demuestra otra cosa”.

El abogado insisteen que el Congreso del Estado debe construir acuerdos para reformar el marco jurídico encaminado a proteger los derechos de la infancia, no más violación a sus derechos, citando que los niños adolescentes y jóvenes hijos de padres divorciados, se encuentran entre las edades de 12 a 19 años.

Dijo que no cree que las cifras dadas a conocer por el Poder Judicial, en el sentido de que 367 expedientes se ventilen en sus juzgados, todos relacionados con incumplimiento de deberes alimenticios, sean reales, asegura que deben ser muchos más, pero señaló que “Lamentablemente esta institución sigue mintiendo”.

Por su parte, la maestra Enriqueta Burelo Melgar, presidenta de la Comisión de Movilidad del “Colectivo 50+1”, expuso que los jueces y fiscales deben respetar los derechos de la infancia ante el divorcio o separación de sus padres, que no puede haber ni investigación sesgada, ni sentencias a modo para beneficiar a uno y perjudicar a otros, se trata de una sentencia que garantice en medio de la separación de los padres la sana convivencia y el acceso pleno de los niños, adolescentes y jóvenes a todos sus derechos, a disfrutar de su familia.

Insiste en que “A la infancia le asisten todos los derechos, tienen que ser tratados con respeto por sus padres, quienes se divorcian son los papás, pero nunca deben perjudicar a sus hijos, no deben resultar afectados, que muchas veces se quedan en condiciones de vulnerabilidad; no pueden ser usados por sus padres en sus pleitos personales, al margen del divorcio deben estar los menores rodeados de amor y de respeto”.

Burelo Melgar, finalizó considerando de gran importancia la consulta infantil y juvenil que organiza el Instituto Nacional Electoral, en la que la infancia expresa sus sentimientos sobre sus derechos, se manifiestan en razón de sus sentimientos. “Lo principal es que quieren sentirse seguros, el reconocimiento de paternidad. Los padres divorciados no se deben negar a pagar la pensión, así lo señala el Código Civil. La negación es porque a veces creen que son las madres las que se van a gastar ese recurso en sus lujos y no en los niños”, puntualizó.

