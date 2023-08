Ya estas gozando de las "Vacaciones dignas", aquí te decimos de que trata

El año pasado el Congreso de la Unión aprobó la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) llamada "Vacaciones Dignas", la cual había sido esperada por muchos trabajadores ya que gozarán de más días de descanso obteniendo 12 días de descanso pagados.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los trabajadores con más de un año de servicio tendrán acceso a un período anual de vacaciones pagadas. Este período no podrá ser inferior a seis días laborables y se ampliará progresivamente. A partir del primer año de antigüedad laboral, los trabajadores disfrutarán de 12 días de "vacaciones dignas".

12 días de descanso pagados /Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Es importante recalcar que esta reforma empodera a los trabajadores en la toma de decisiones sobre sus vacaciones. Las empresas no podrán imponer la toma de días de descanso, ya que la distribución de las vacaciones quedará bajo la potestad de los trabajadores. Como señala la enmienda de la LFT, "la persona trabajadora disfrutará de doce días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera".

La reforma también establece un sistema escalonado para la acumulación de días de descanso. Por cada año laboral adicional, los trabajadores obtendrán dos días más de vacaciones. Esto será aplicable hasta el quinto año laboral. A partir del sexto año, este aumento se realizará cada cinco años. Por ejemplo, de seis a 10 años de antigüedad, los trabajadores tendrán derecho a 22 días de descanso, y de 11 a 15 años, serán 24 días.

Es esencial tener en cuenta que esta modificación en la Ley Federal del Trabajo no será retroactiva, lo que significa que solo aplicará a partir de su entrada en vigor. En este sentido, no se otorgarán días adicionales por años pasados laborados, y los días no son acumulativos. Si un empleado ha trabajado durante dos años, solo tendrá derecho a 14 días de vacaciones, excluyendo los seis días adicionales por el primer año laboral.

Esta reforma representa un paso hacia adelante en la protección de los derechos laborales y el bienestar de los trabajadores mexicanos. Con "Vacaciones Dignas", se espera un equilibrio más justo entre la vida laboral y personal, empoderando a los trabajadores para tomar decisiones que beneficien su descanso y su calidad de vida en el entorno laboral.

