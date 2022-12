Debido al pago de aguinaldo sube circulación económica en Tuxtla: José Marín

Al fin hay mayor circulante en Tuxtla Gutiérrez, los tres poderes del estado han pagado el aguinaldo 2022 por 30 días y las empresas lo harán en este quincena, para la iniciativa privada la fecha límite es el 20 de diciembre, debe ser al menos 15 días y se paga el resultado del salario mensual neto entre los 30 días del mes multiplicado por los días considerados a pagar o los días con base en los años de antigüedad del trabajador en la empresa.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante, explica que en el estado que las empresas dedicadas a la gastronomía son más de 22 mil y generan en promedio 330 mil empleos, todos deben cubrir su aguinaldo con base en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87.





La industria de la construcción genera otros 159 mil empleos media te el desarrollo de la obra, y todos deben recibir en este mes, al menos como fecha límite el día 20, el pago de sus aguinaldo, mínimo 15 días y luego según los años de antigüedad del trabajador.

El Consejo Coordinador Empresarial y Centro Empresarial de Chiapas, harán lo mismo con sus trabajadores, no se reporta monto global, pero al fin hay mayor circulante en la capital, un trabajador de la Empresa de Servicios Privados de Seguridad Pesados, que no revela su identidad, dice que su salario está muy bien, tras tres años de labores con el mismo patrón le pagan a tiempo, ya le avisaron que le pagarán aguinaldo el día 20.

Dice que sus ingresos están bien administrados con su esposa para el sustento de la familia que incluyen dos pequeños hijos, no acostumbran a tener grandes gastos por diciembre en cuanto a compra de arbolito de navidad, representación del nacimiento, luces y otros arreglos en la casa, más bien pretenden resolver los principales satisfactores de la casa.





Uno de los trabajadores ya jubilado y pensionado, José Marín, explicó que ya recibió el pago de su aguinaldo, no reveló cuántos días, pues dice que junto con su familia toma precauciones en los gastos porque hay que tener cuidado de no gastar en lujos, en gastos innecesarios, en productos que no se necesitan.

Cuenta que las mayores precauciones se tienen que tener porque no sabemos cómo vendrá el mes de enero en cuanto a la economía, sobre todo, por el antecedente de la pandemia del Covid 19 que causó un fuerte impacto en el 2020 y 2021, la enfermedad sigue, pero también la inflación, los productos de la canasta básica están caros y hay que prevenir antes que lamentar.





La Secretaría de Hacienda confirmó que efectivamente se ha pagado aguinaldo completo en dos emisiones correspondientes a este año, pero no revele montos, el segundo depósito fue el pasado viernes, algunos pe dientes será a más tardar el día lunes, para este año en el presupuesto de egresos se establece un monto de 7 mil 623 millones 051 mil 212 pesos con 27 centavos, para salarios y aguinaldos.

