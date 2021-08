Demandan tarifas justas del servicio eléctrico en Chiapas

El Movimiento de Pueblos Originarios de Chiapas (MOPOR) plantea al Estado Mexicano modificar las tarifas del servicio eléctrico de la entidad, toda vez que los costos son muy altos, más aún para las zonas rurales e indígenas, lo que ha llevado a la sociedad a una resistencia al no pago del servicio, al robo de energía y al rezago en el pago por parte de los ayuntamientos.

Una de las representantes, Esperanza Arriaga, dijo que la entidad a pesar de ser una de las principales generadoras de energía hidroeléctrica en el país a través del Complejo Hidroeléctrico Grijalva, paga las más altas tarifas del servicio eléctrico, mientras que la Comisión de Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía han negado trato preferencial para Chiapas.





Expuso en una manifestación frente al Congreso del Estado, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido a Chiapas con la generación de una nueva relación entre está paraestatal y el estado, porque a más de dos años de gobierno de México, son los chiapanecos y chiapanecas las que más caras pagan las tarifas del servicio eléctrico.

Por otra parte, no el Congreso de la Unión, ni el Congreso del Estado, han querido encabezar la defensa de los derechos e intereses de Chiapas, no obstante que está a unos días de concluir el período de ambas legislaturas, en tanto la lucha por la justicia se criminaliza, no existe voluntad política para establecer entre la federación y Chiapas y nueva relación en materia de energéticos.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La oferta de campaña de López Obrador, no se ha llevado a cabo, no hay posibilidad de que se cumpla, en cuando a qué se establezca en Chiapas la CFE, con lo que comenzaría a atender cada uno de los pendientes, esto es una más de las promesas incumplidas y los costos siguen a la alza, incluso, ni siquiera se compara con los costos de las tarifas con Tabasco, vecino de Chiapas y lugar de origen del presidente de México.

No hay cifras de las deudas de Chiapas a la CFE, pero a Tabasco le condonaron poco más de 11 mil millones de pesos desde el 2019 y a Chiapas, se supone que una cantidad menor, no le han querido condonar, por ello, el movimiento seguirá hasta las últimas consecuencias, ahora el Movimiento de Pueblos Originarios se integra por representantes de al menos 41 municipios.