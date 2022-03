Desabasto de agua en Tuxtla por los años de servicio de la red: SMAPA

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez está operando todos sus sistemas de captación, el problema de desabasto no es tanto el agua, sino tiene que ver con la edad de la red de distribución de más de 50 y 40 años que generan fugas constantes en diversas colonias, pero también por el asentamiento de colonias sin ningún desarrollo planeado, no tenemos las líneas adecuadas que se están proyectando para poder llevar el suministro, el que falte agua no es por escasez del recurso natural sino porque el crecimiento urbano sin orden, sobre todo en las partes más altas del norte y sur.

El titular René León Farrera explicó que el mayor problema es a la altura de la colonia Las Grandes y sus alrededores y hacia el cerro más hacia el norte, donde ha habido muchos asentamientos irregulares, ahora estamos realizando estudios para elaborar proyectos que nos permitan construir líneas de alimentación que pueda llevar el agua y estar de acuerdo con la demanda que se requiere.

El problema es que por muchos años las autoridades municipales no le entraron a la solución de los problemas / Foto: SMAPA

No sueño con darle agua todos los días a Tuxtla Gutiérrez se requiere primero rescatar todas las fugas de la red de distribución

El problema es que por muchos años las autoridades municipales no le entraron a la solución de los problemas, al desafío no es técnico, ni operativo, sino de inversión, el agua la tenemos asegurada a través de Ciudad del Agua y Santo Domingo en Chiapa de Corzo, ahora se bombea a la ciudad 2 mil 500 metros cúbicos de agua por segundo que se distribuye a las colonias con un orden durante los días de la semana; hay zonas altas que reciben rebombeo del bombeo lo que encarece el costo del servicio, no así a los usuarios la tarifas no se han aumentado en más de tres años.





"No sueño con darle agua todos los días a Tuxtla Gutiérrez se requiere primero rescatar todas las fugas de la red de distribución, ni en tres años más ni en seis años, ni en 9 años se podrá lograr el cien por ciento de abasto todos los días porque no hay dinero que nos alcance; en la más de 25 mil tomas clandestinas que habría que cortar miles de usuarios que no pagan el servicio requerimos más líneas de distribución, más tanques de almacenamiento, nueva red y cambio de válvulas. Hay colonias que reciben el servicio una vez a la semana la demanda superó a la oferta de la tubería actual, reiteró León Farrera."

"El SMAPA invierte 19 millones de pesos en energía eléctrica mensual para el suministro y bombeo del servicio de agua; 16 millones de pesos de nómina del personal la potabilización es también un sistema caro el desafío es rehabilitar o reactivar todos los distritos hidrométricos, muchos medidores están fuera de la vida útil y usuarios están pagando lo que quieren, mientras que la cartera vencida y el clandestinaje genera muchos millones de pesos el llamado es que los irregulares se normalicen para ayudar al mantenimiento y la operación del sistema, reiteró."

Estamos por comprar equipos detectores de fuga, cambiando válvulas para una mejor operación y un mejor servicio para aprovechar el recurso natural en beneficio del usuario y que este asuma la cultura del pago, también tiene que ver con el drenaje sanitario y alcantarillado y que se requiere avanzar con el saneamiento integral por el riesgo de contaminación, puntualizó.