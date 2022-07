Desviación de Quetzales en Tuxtla, un dolor de cabeza para ciudadanos

En una encuesta realizada por el Heraldo de Chiapas ante estos conflictos de tráfico en la ciudad le preguntamos a los habitantes de la capital si la nueva desviación del boulevard Ciro Farrera en el Libramiento Poniente Sur fue buena opción a lo que la ciudadanía comentó de manera negativa ante esta nueva circulación.





Lo cierto es que Tránsito Municipal dieron a conocer la nueva ruta que ayudará a los conductores a llegar más rápido a su destino / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Los ciudadanos encuestados de manera participativa con el 50% comentan que no fue buena opción puesto que consideran que tienen que dar mucha vuelta para retornar por si se requiere ir en el otro sentido de la vía; mientras que el 17% de los encuestados se reflejaron de manera apática mencionando que dicha situación les da igual. Podríamos tomar la opción de que este 17% están dispuesto a los cambios en la capital o que en su rutina no los lleva a circular sobre esta vía y no hay afectaciones en su día a día.





Puedes leer también: Conoce el nuevo cambio de circulación en el bulevar Quetzales de Tuxtla





Ante la situación el 33% restante de los encuestados participativos mencionan que dicha desviación del Boulevard Ciro Farrera si fue una buena opción puesto que para ellos esta nueva circulación evita el conhestionamiento y así llegar a su destino de una manera eficaz y segura.

Captura de pantalla de encuesta / Foto: El Heraldo de Chiapas

En el Heraldo de Chiapas estamos al tanto de la opinión de los ciudadanos de acuerdo a los sucesos que acontecen en el día a día así como las preocupaciones o denuncias ciudadanas, te invitamos a que sigas visitando nuestro portal así como participar en nuestra nueva encuesta ⬇️