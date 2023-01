Para que este Día de la Candelaria las mascotas no se queden sin celebrar con los tradicionales tamales, Pastelería K-nina preparará este manjar mexicano exclusivo para ellos a un bajo costo y con ingredientes que no afecte su sistema digestivo.

Diana Sanicté repostera canina en Tuxtla Gutiérrez, señaló que este postre no es un tamal normal ya que la masa es totalmente diferente que pueden consumir tanto los gatos como los perros, debido a que esta hecha a base de avena y harina de almendras.





Es un manjar tradicional hecho con ingredientes exclusivos para perros y gatos / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Es una masa que no les va a hacer daño, no les va a inflar y para que sea más atractivo para ellos son cuatro diferentes sabores atún, res , pollo y zanahoria para los que no muy les gusta la carne”, detalló.

Además este platillo tradicional de nuestro país pero adaptado para las mascotas, no contiene condimentos como sal, azúcares y chile, sin embargo, viene envuelto en la tradicional hoja de maíz, para enmarcarlo en las tradiciones.





En este Día de la Candelaria tu mascota también lo podrá celebrar con tamales / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Recordó que este alimento es considerado como un postre que no sustituye a la comida del día, por lo que es recomendable únicamente para mascotas a partir de un año y que no sufren ningún tipo de enfermedad crónica, ya que se puede poner en riesgo la salud de los gatos y perros.

Para quienes deseen que sus mascotas sean parte de esta tradición mexicana, podrán hacer sus pedidos hasta el 31 de enero a través de la página de Facebook Pastelería K-Nina o al teléfono 961 160 32 01 y así pasar un día agradable en familia.

