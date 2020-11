Día de muertos de luto por el Covid-19 en la región

A diferencia de otros años, en donde se miraba correr a los niños quebrando cascarones de confeti o harina, escuchar música de marimba, mariachi, a catrinas recorrer las tumbas, hoy los cementerios lucen tristes y cerrados por la presencia del coronavirus

Este año ha sido distinto en cuestiones de salud, educación y festejos, pues la llegada del Covid-19, enfermedad que ha paralizado a todo al mundo y que ha dejado más de 90 mil muertes en México, a cambiado las formas de convivencia y festividades en Tapachula, Chiapas, así como en el país.





En Tapachula el primer deceso por este virus se dio el 8 de abril, en un paciente de 85 años al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y desde entonces nada volvió a ser igual.

Rufina Ramírez Resinos, mencionó que en sus más de 30 años que lleva trabajando afuera del Panteón Jardín vendiendo empanadas, quesadillas y comida, esto no había pasado

“Los panteones se empezaron a cerrar este año en fechas como el 10 de Mayo y ahora este uno y dos de noviembre. La verdad esta enfermedad quiere acabar con todo, pero los mexicanos somos muy fuertes y saldremos adelante, únicamente hay que cuidarnos”, expresó.

Mencionó, que el cierre del campo santo representa una pérdida de dos mil pesos en los dos días para ella, ya que dejarán de llegar miles de personas a visitar a sus seres queridos este día y mañana.

El cierre de los panteones de la ciudad provocó la molestia de algun ciudadano que no se enteraron que no abría acceso a la población a los cementerios, porque no viven en esta ciudad.

Simon García, del municipio de Unión Juárez, mencionó que ella y su esposa salieron a las siete de la mañana de este municipio para pintar el panteón de su mamá, pero no sabía que no los dejarían pasar.

“Mire, nosotros gastamos 300 pesos para viajar a Tapachula para que nos salgan con estas cosas de que no podemos pasar al panteón, la verdad molesta porque uno viene de lejos y gastando”, indicó.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Las autoridades municipales colocaron una lona en donde se podía leer. “Tus muertos te quieren vivos; por la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 los panteones estarán cerrados”.

Además, detallan que los servicios funerarios están disponibles los días que estén cerrados los panteones, ya que la muerte de una persona no se puede predecir y se tiene que brindar ese servicios.

En los últimos días más de 8 mil personas llegaron ha arreglar las tumbas sus seres queridos, colocar flores y ofrendas previniendo el cierre de los cementerios para este día y mañana.





Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur