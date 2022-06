Diputada reclama a presidenta del Congreso por congelar iniciativas de reforma

La diputada local de San Cristóbal de las Casas, por Morena, Fabiola Ricci Diestel, reclamó a la presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta, del PVEM, el hecho de no haber turnado desde hace varios meses a comisiones para su estudio y dictamen, su propuesta para la regularización de la tenencia de la tierra en el sector social, una demanda justa, muy sentida de los núcleos de población que no cuentan con recursos públicos para la escrituración de sus bienes.

Lamentó que no se haya dado prioridad a esta propuesta que lo único que busca es garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, de la toda la superficie total del estado, al menos el 40 por ciento es propiedad social, por lo tanto, deben regularizarse todos las superficies que no han sido escrituradas, por lo que pidió un dictamen del estatus que guarda su propuesta legislativa.

Justificó el reclamo que hace unas semanas realizó el diputado también de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, en el sentido de que sus 46 propuestas que ha presentado desde el 1 de octubre del 2021 en que asumió el cargo la actual legislatura a la fecha, la mayoría no ha pasado a comisiones para su estudio y dictamen, lo que reclamó que la brevedad se generen las condiciones para su aprobación en el pleno.

Diputada de Morena, Fabiola Ricci Diestel, reclaman a la presidenta del congreso el congelamiento de iniciativas de ley / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

A la vez, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Sandra Cecilia Herrera Domínguez, de Redes Sociales Progresistas, planteó un punto de acuerdo para exhortar a los tres poderes del estado para que cumplan con garantizar la seguridad social para los trabajadores al servicio del gobierno del estado, porque el seguro social que se les proporciona es militado, no se cumple con la ley, no es un seguro completo en la atención a la seguridad social, tampoco a la jubilación, a la pensión y el derecho a la vivienda, es un derecho que se está vulnerando, no a la discriminación.

Dijo que la atención médica que se proporciona a los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es militada, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no hay la gran cobertura que se necesita para la atención de las enfermedades, no se cubre el cien por ciento de la necesidad de servicios médicos y el buen juez por su casa empieza, y para ello, el Congreso del estado debe supervisar que se cumpla con la seguridad social de calidad.

A la vez, dio entrada a la propuesta de reforma a la Ley del Servicio Civil para el Estado y Municipios de Chiapas, para adecuarla con perspectiva de género, con la finalidad de hacer justicia a las mujeres, para que las y los servidores públicos estatales se les proporcione conocimientos para desarrollar habilidades en materia de género, para una vida libre de prejuicios y estereotipos de género, expuso el diputado Carlos Morelos Rodríguez.

Añadió que la propuesta plantea la capacitación servidores públicos de todas las instituciones para lograr la igualdad, incluir la perspectiva de género, un lenguaje incluyente, las nuevas masculinidades, no a la violencia contra las mujeres, el conocimiento, sensibilidad de hombres y mujeres en topos los ámbitos, la propuesta fue enviada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

El congreso del Estado dio entrada a la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del municipio de Arriaga, para estar en condiciones de modificar el destino de los ingresos de ese ayuntamiento que preside Yolanda Alonso de los Santos, misma que fue enviada a la Comisión de Hacienda, para su estudio y dictamen.

También el municipio de Salto de Agua pidió autorización de los diputados para modificar la Ley de Ingresos, con la finalidad de modificar los ingresos y egresos para este ejercicio 2022, así lo planteó el munícipe Román Mena de la Cruz, también habrá de dictaminarse por la Comisión de Hacienda.