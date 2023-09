Impulsan la formalidad en Tuxtla Gutiérrez; Disminuye el comercio informal

De acuerdo con cifras de Fomento Económico el comercio informal ha disminuido, pese a que el ambulantaje ha tomado auge en la ciudad capital, el 6.5 de cada comercio es informal, menciona Gilberto Ruíz Cáceres, director de Fomento Económico.

Ante ello menciona que en Tuxtla Gutiérrez se está trabajando para acercar los servicios que permitan la formalidad empresarial. En la capital hay alrededor de 36 mil unidades económicas de las cuales 12 mil están en la formalidad.

Si tenemos una cifra muy alta de informales, pero si hemos tenido una mejora de 68.2% al 66.9% / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

"Si tenemos una cifra muy alta de informales, pero si hemos tenido una mejora de 68.2% al 66.9%, pudimos bajarle 1.3% en los últimos 6 meses", dijo Cáceres.

El director de Fomento Económico también mencionó que, después del período de la pandemia, muchas personas han empezado a madurar sus proyectos de emprendimiento. En este sentido, se están creando oportunidades productivas y el municipio está trabajando en impulsar la formalidad empresarial.

Para ello se está trabajando de la mano con la Escuela Bancaria Comercial (EBC) para ir formando la cultura empresarial y saber la importancia de que una empresa entre a la formalidad.

Si tenemos una cifra muy alta de informales, pero si hemos tenido una mejora de 68.2% al 66.9% / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

"La informalidad puede generar beneficios a corto plazo, pero a largo plaza genera deuda social, me refiero a que un trabajador informal ha de estar contento por no pagar impuestos, pero no está invirtiendo en los beneficios que la formalidad brinda para presente y para futuro", abundó el director de Fomento Económico.

Puedes leer también: ¡Ponte vivo si trabajas 15 y 16 de septiembre! ¡Esto debes saber!

Las desventajas de estar en la informalidad es que ellos y familiares no cuenten con un seguro social, lo que generaría un gasto extra por que no habría de otra forma atender las necesidades, con ello también una de la oportunidades es el infonavit, cosa que los informales no pueden tener acceso y otra de las más importantes es el ahorro para el retiro.

Si tenemos una cifra muy alta de informales, pero si hemos tenido una mejora de 68.2% al 66.9% / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️

Finalmente hace la invitación a tuxtlecos y tuxtlecas de que busquen la formalidad, con ello Fomento Económico, lo busca de manera amigable a través de un programa llamado SARE, en donde en 3 días pueden obtener factibilidades para el uso de suelo, así como licencias de apertura a nivel municipal y así darle orden a la informalidad, regulando el uso de suelo e integrando en la actividad económica a las empresas.