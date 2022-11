Disminuyen las ventas en los comercios de Tuxtla Gutiérrez por obras

Comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez aseguraron que las ventas han disminuido hasta entre un 60 y 70 por ciento, debido al cierre de la Calle Central por los trabajos que se realizan en la cinta asfáltica.

Actualmente el cierre vial se lleva acabo sobre la Calle Central desde la Cuarta hasta la Novena Sur de la zona centro, mientras que en el tramo de la Quinta hasta la Novena Sur es donde se realiza la repavimentación con adoquín así como el cambio de la tubería de drenaje, aunque hay algunas zonas que las aguas negras están expuestas por donde transitan las personas.

Para evitar afectaciones al comercio, las autoridades instalaron un mercado provisional sobre la Calle Central entre Cuarta y Quinta Sur, sin embargo, aseguran que las ventas han caído en la temporada más importante para ellos.





Elías, es comerciante de ropa y dijo que sí bien las obras de repavimentación les beneficiará, por el momento está impactando de manera negativa en los bolsillos, pues las ventas ha ido a la baja.

“Por ello nos vimos en la necesidad de instalarnos aquí, pero pues hay que pagar agua, luz de los locales y apenas está saliendo… Nosotros pagamos nuestros impuestos y hay quienes solo se paran en la calle y venden más”.

David Luna, comerciante también de la zona centro señaló que además de las obras, otro de los aspectos que les afecta es el comercio informal, ya que hay ocasiones que hasta afuera de los negocios se instalan estas personas.









“Se ponen a vender lo mismo que nosotros vendemos y aveces la gente ya no pasa, entonces ya no vendemos nosotros si no venden ellos… Las obras ha afectado un poco porque la gente ya casi no pasa, no pasan colectivos por esta zona porque está obstruido el paso… Yo digo que nos ha afectado hasta un 70 por ciento en comparación de antes”.

De acuerdo con los comerciantes, las autoridades les informaron que los trabajos sobre la Calle Central se realizaría únicamente durante el mes de noviembre, sin embargo, para cómo van los avances, prevén que también sea el mes de diciembre.

Ante ello, lamentaron que todo vaya muy lento, pues el último trimestre del año es cuando las ventas repuntan en la capital chiapaneca.