No todo está perdido, remodelación de parques en Tuxtla es aceptada por ciudadanos

Han concluido las obras de remodelación del parque central lo mismo que del 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), acciones que forman parte de un paquete de cinco obras con una inversión aproximadamente de 180 millones de pesos, las otras tres son el parque Aguaje de la colonia Las Granjas, la Unidad Deportiva y Mercado de la colonia Patria Nueva.

A penas el pasado martes fue abierto el parque central para el uso de la población, fue modificado aproximadamente una hectárea con introducción de árboles, jardínes y mobiliario de concreto, además de una fuente.





En relación con la remodelación del parque central ciudadanos opinan que ha sido buena la decisión / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ciudadanos nos dieron su opinión por esta obra del parque central y 5 de mayo, creen que debe ser para bien pero es responsabilidad de la población su cuidado, sobre todo, durante las manifestaciones sociales, debido a que siempre causan daños.

En relación con la remodelación del parque central ciudadanos opinan que ha sido buena la decisión, es el caso de don José habitante de Suchiapa, que dice haber conocido la plaza antes de la remodelación y cree que hay mejores elementos para disfrutar un buen paseo argumentando que el mejor ingrediente es la jardinería, dice que hay que cuidar porque está en riesgo con las manifestaciones sociales que cada vez son más violentas.





Otros ciudadanos como don Miguel que pasaba por la plaza, dice que ha quedado muy bien, le gusta más ahora que antes de la remodelación, cree que debemos ahora todos los habitantes de la capital cuidar este espacio, la vegetación ayudará a una mejor estadía en este sitio que no tenía jardines y que ahora será una parada obligada.

Otros ciudadanos dicen que es mejor ahora, un sitio más acogedor, más familiar, es decir, invita el espacio al paseo familiar por lo que se creado, la jardinería es un buen valor agregado y que por supuesto tenemos que cuidar entre todos.





En Tuxtla remodelación de parques en beneficio para los ciudadanos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Doña Julia, una ciudadana del norte de la capital, considera que ha sido relevante el que se haya agregado atrás verdes, le faltaba a la plaza central y ya era tiempo que se interviniera de esta manera, solo que es necesario un esfuerzo para mantenerlo en estas mismas condiciones como se ha abierto al público.

El parque central frente a la Catedral Metropolitana de San Marcos, estilo neocolonial que en 1997 formó parte de una remodelación con un costo es de 8 millones 700 mil pesos, está siendo intervenido para su remodelacion, los trabajos están a cargo de la constructora Inco, pero no explica el tipo de obra a realizar, el personal se enfoca a la destrucción o levantamiento del concreto de la plaza.





Don Marcos opina que en el parque cinco de mayo ha quedado bien el que hayan retirado el teatro donde había presentaciones de eventos culturales porque era un espacio que congregaba a "maleantes" ahora se ha creado áreas de juegos para infantes y eso es mejor, ahora tenemos la sociedad la obligación de cuidar este espacio.

Otro ciudadano cuenta que no solo el cinco de mayo, también el central ha quedado muy bien y sin duda que acudirá con su novia al disfrute de este nuevo espacio que ahora muestra otro rostro para locales y visitantes.





No todo está perdido, remodelación de parques en Tuxtla es aceptada por ciudadanos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Otra ciudadana opinó que no era necesaria la remodelación del parque cinco de mayo, debido a que en la misma capital existen otras prioridades, como el arreglo de calles y la seguridad, además, han colocado juegos infantiles en zona que no los cubre del sol, mientras que una fuente se encuentra en medio de dos rampas que seguramente sirven para hacer patinaje, pero no concibe este tipo de obras, considera que la capital merecería otro tipo de acciones de mejor beneficio.