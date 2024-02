Docentes exigen destitución de supervisora Tamayo a la Secretaría de Educación

La profesora Alejandra Macal Villanueva, secretaria general de la delegación de la zona 131 de la sección VII del SNTE, denuncia que la supervisora de la Zona Escolar, María Eunice Caamal Tamayo, sigue ejerciendo abuso de autoridad, de confianza, intimidación, amenazas de despidos y levantando actas administrativas en contra de al menos unos 200 trabajadores de la educación, lo que genera un clima de inestabilidad laboral, desconfianza y de enfrentamiento verbal, lamentablemente a esta servidora pública lo sostiene la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, y no hay margen de negociación o acuerdos para removerla.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc en Tuxtla Gutiérrez, dijo que desde el 2019 hemos tenido problemas con la supervisora María Eunice Caamal Tamayo, que tiene un historial negativo por su comportamiento agresivo en contra de los trabajadores de la educación en otros municipio de la entidad, y que en esta zona escolar ha emprendido una campaña de persecución en contra del personal de 17 escuelas públicas.

Te puede interesar: Docentes bloquean ambos carriles del Libramiento Norte, tome vías alternas





No acepta sus errores, es una conducta problemática, los docentes no estamos de acuerdo con ello y exigimos a la Secretaría de Educación que la cambien, ya hemos buscado muchas instancias pero no nos escuchan, llevamos está problemática desde el 2019 y en caso de seguir siendo víctimas de esta persecución y hostigamiento no descartamos la probabilidad de realizar un paro laboral aún con la consecuencia de afectar a la población escolar.

Acompañada de directores y docentes de esa zona escolar 131 del norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, insistió que la exigencia es solución inmediata, somos una zona que no necesitamos de la supervisora, trabajamos sin ella, sacamos adelante los trabajos, no necesitamos gente de conflictos, que no trabaja y sí causa.mucha violencia, tenemos una mesa de plática con la Secretaría de Gobierno pero no nos dan una solución, están protegiendo a la maestra causante de conflictos, sigue el hostigamiento y en vez de que haya solución, la problemática se está haciendo peor.

Estamos buscando estrategias a seguirá, queremos una solución inmediata, "la maestra va porque va", así dice la Secretaría de Educación, queremos solución, no más conflictos, a veces llama por teléfono de números desconocidos, de número privados para tratar de que los directores les contesten, pero es muy grosera, las amenazas recurrentes es que les va a descontar, lo que yo he apreciado es groserías, prepotencia, amenazas de despidos, con aplicación de descuento de salarios, entre otros actos de abuso de autoridad, dijo.

En otro momento los docentes del sistema educativo han bloqueado el Libramiento Norte Oriente ambos carriles a la altura de la colonia Los Manguitos en Tuxtla Gutiérrez para rechazar la permanencia de la supervisora de la zona escolar María Eunice Caamal Tamayo, a quien acusan de una persecución laboral en contra de trabajadores de la educación, está es la segunda ocasión al frente de esa supervisora de la Secretaría de Educación de Chiapas y sigue con las mismas actitudes violando los derechos de las y los profesores.