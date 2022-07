Edgar Megchún, recibe críticas por el mural de bad bunny; conoce sus demás murales

Hace unos días se viralizó la imagen de un mural ubicado en la calle central y séptima sur de la capital chiapaneca; el hecho se volvió popular debido a lo que está pintado y es que la imagen enaltece a un cantante mundialmente conocido llamado Bad Bunny, por lo anterior las opiniones se dividieron pues algunos tuxtlecos aprovechan el mural para ir a tomarse fotos y a agradecer el trabajo y otros más lo usan para criticar e incluso a amenazar de muerte al autor. Edgar Megchun quien fue el artista está sorprendido con todo lo que ha causado su obra y lo explicó en una entrevista exclusiva para el Heraldo de Chiapas.









Edgar Megchun tiene entre su haber más de 50 obras realizadas en el estado de Chiapas, no solamente en la capital chiapaneca si no que también ha demostrado su talento en distintos municipios, no obstante su representación de bad bunny es la que más ha generado ruido, pues desde que la pintó no ha dejado de recibir comentarios, para él, esto es una obra más y no entiende porque la gente hace tanta polémica con lo pintado, si fue su esfuerzo, su dedicación y sobre todo su dinero el que empleo para hacerla y no lo hizo con el de alguien más.





“He recibido muchos comentarios sin sentido, gente que quiere venir a mi casa a romper las ventanas, todo por pintar a un famoso, nadie me pagó por hacerlo, nadie me dio la pintura, yo puse el esfuerzo, yo puse el dinero y aun así la gente se lo toma muy personal, es solo una pintura, esto en ocho meses o menos se borra y va a pasar, la gente es muy buena para criticar” comentó.





Edgar Megchun fue el artista que realizó el mural de Bad Bunny en la capital chiapaneca / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Una cierta parte de la población se molestó debido a que el autor debía plasmar más arte chiapaneco en las calles y no artistas que nunca han visto nada por la entidad del estado, por lo cual, el artista aprovechó las cámaras de El Heraldo de Chiapas para dar a conocer que no únicamente ha hecho este mural, sino que también ha realizado pintas representativas del estado, e incluso ha visto por el Río Sabinal con sus obras, ya que ha estado comprometido por la perseveración de este recinto desde hace mucho tiempo atrás.

“Ya hemos pintado cosas chiapanecas y la gente no se empeña en investigar, los invitó a asistir al parque de la juventud, ahí está mi mural zoque a la vista de todos, tengo en el Río Sabinal todas las especies que hemos pintado ahí, incluso en Suchiapa toda la cultura zoque que tenemos pintada, hemos hecho trabajo de Chiapas, pero eso no se hace viral, entonces si no apoyas ese tipo de trabajo no tienes derecho a venir a criticar los demás sin saber de la historia que hay detrás".









Para finalizar habló sobre los comentarios que han pasado de lo chistoso a lo triste, pues ha recibido amenazas de muerte, gente que pone que lo golpearán, incluso se han metido con su familia, situación que no lo ha molestado pero por su forma de ser, pero que si lo hace pensar, pues si él fuera una persona insegura, o una persona temerosa, incluso con tantos comentarios tan negativos ya hubiera pensado en el suicidio, no obstante, al ser una persona relajada y con ganas de salir adelante esto lo ha motivado y ha sabido canalizar esos comentarios negativos para enaltecer más su trabajo.

“Al principio si me reía con los comentarios de señoras enojadas, pero de pronto empezaron a decir que irían a mi casa, que quebrarían mis ventanas, que me prenderían fuego, que el arte era un asco y fue ahí que paso de ser chistoso a ser triste, si yo fuera una persona insegura, con estos comentarios ya pensaría en salir por la puerta falsa, la gente debería ser un poco más consciente del peso de las palabras” finalizó