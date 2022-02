El contraste del amor entre generaciones, conoce las historias

El amor es uno de los sentimientos más puros, según las descripciones de este mismo que se encuentran en libros, portales y diccionarios. Si bien es cierto, la definición de ¿Qué es el amor? Deja mucho que desear, por lo cual, cada uno lo puede llegar a interpretar de distinta manera. Lo anterior ocurre en las nuevas relaciones; jóvenes que postergan aún más el tiempo de novios para evitar casarse y que al final deciden no hacerlo al contrario de las parejas de antes, en donde a una temprana edad se realizaba la unión conforme a matrimonio y no se separaban hasta que la muerte así lo decretaba.

Teresa y Enrique llevan 48 años de casados y es que desde que tenían 17 años decidieron unirse en este sentimiento y se casaron; actualmente luego de todo este periodo cuentan con 4 hijos y 6 nietos y afirman seguir igual de enamorados desde la primera vez que se conocieron. Para ellos su amor fue obra del destino, sin embargo, en contraste a la actualidad consideran que eso ya no pasa debido a que los tiempos son distintos y el amor aún más, por lo cual ya no hay tanta duración en los noviazgos y las personas se alejan de los amores eternos por “una cosita de nada” según comentan.





Teresa y Enrique llevan 48 años de casados y es que desde que tenían 17 años decidieron unirse en este sentimiento y se casaron/ Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“No todo es culpa de los jóvenes; creemos que ahora es más difícil amar debido a que todo ha cambiado, los tiempos no son iguales, ahora es más difícil quedarte con una persona porque se enseña a no luchar, a que en la primera pelea se separen y es por eso que la gente desecha al amor de su vida por una cosita de nada. Cuando nos conocimos, tuvimos miles de problemas, problemas que superábamos, discusiones que arreglábamos y un amor que construimos no que encontramos, eso ya no se hace y por eso cada vez hay menos matrimonios y más decepciones amorosas” comentó nuestra primer pareja.





Sobre la unión a temprana edad, el matrimonio de 48 años afirma que anteriormente todo era más fácil; podrías comprar un terreno o una casa más rápido para formar tu vida con tu ser querido y cuando la encontrabas sabías que no había nada más que hacer que buscar la formalidad para poder tener los permisos necesarios de los padres pues antes no era muy buen visto andar únicamente de novios, a diferencia de ahora en donde la forma de ver el amor ha cambiado y las relaciones duran hasta más de 10 años sin las ganas de dar el siguiente paso.

En contraste con una pareja en la actualidad, el tema de expresar el amor en público cada vez es más difícil por lo cual, encontrar a dos enamorados jóvenes que platicaran fue más difícil de lo esperado; sin embargo, Adrián y Marcela aceptaron, pues afirman que el amor sigue siendo el mismo sin embargo, son las personas y las necesidades las que cambian ya que según ellos antes no la pensabas tanto y te aventabas a “vivir de amor” ahora si no encuentras una persona estable no hay forma de comenzar algo formal a menos claro, que “te comas la torta antes del recreo según comentan.





“El amor nunca va a cambiar; sigue siendo el mismo y seguirá siendo igual por siempre, lo que ha cambiado son las necesidades y la manera de pensar de las personas; ahora no podemos casarnos a los 15 porque lo único que tenemos es el gasto de la secundaria que nos dan nuestros papás, incluso a los 30 nos da miedo porque nuestro trabajo no es estable y nos pagan poco y en ese lapso que vamos buscando encontrar el momento adecuado pasan situaciones que te alejan de la persona que amas y piensas que no volverás amar a nadie más hasta que vuelves creer y el ciclo se repite; el tiempo si cambió, pero el amor sigue siendo el mismo” comenta la pareja de novios.

Antes de cerrar la entrevista para conocer las diferencias, ambos estuvieron de acuerdo en que les gustaría haber vivido el amor de antes, pues ahora cada vez hay menos oportunidades de vivir siempre con el amor de tu vida y es algo que les hubiera encantado experimentar.

“Que antes era más fácil no significa que esté mal, siempre hablamos, vemos a nuestros abuelos y hay días que si nos gustaría haber vivido ese tiempo, saber que te quedarás con esa persona, debe ser uno de los sentimientos que te den más paz porque sabes que es tu pareja ideal, no como ahora que en cualquier momento se puede terminar por cualquier tontería” finalizó.