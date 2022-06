“El Dragón”, máquina que tapaba baches en Chiapas ¿Lo conociste?

En el gobierno de Jaime Sabines se hizo muy popular la maquinaria pesada creada para bachear la ciudad que se popularizó con el nombre del “dragón” que su función principal era la de arreglar las calles de Tuxtla; al ser una inversión fuerte la máquina era pasada de ayuntamiento a ayuntamiento con la finalidad de solucionar los problemas, sin embargo, el vehículo de pronto desapareció a tal grado que la gente parece que se olvidó de sus años de gloria.

Esta maquinaria tenía la facilidad de levantar el asfalto hasta 30 centímetros de profundidad por lo cual, en cuestión de horas se podrían arreglar una manzana de calles que necesitaban ser bacheadas y por su gran tamaño (de ahí venía su sobrenombre) tenía que ser maniobrada por dos personas, quienes eran los encargados de moverla y de ayudar a levantar el escombro para comenzar los trabajos de bacheo.

Según los ciudadanos tiene más de 5 años que no ven a esta máquina y que fue olvidada en cuestión de segundos, pues de pronto comenzaron a salir nuevos modelos de la maquina tales como la máquina “San Jorge” que fue considerada la segunda generación de El dragón, sin embargo por el nombre este no se convirtió tan popular; y de igual forma que su similar pasó al olvido en cuestión de tiempo.

Por ahora el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez cuenta con nuevas maquinarias y es que a 15 años de haber iniciado el dragón, la tecnología ha avanzado con un enorme potencial por lo cual ya no es necesario el tamaño gigantesco de la maquinaria y es que ahora con menos tamaño pueden cubrir aún más de territorio además de que puede ser operado por solo una persona lo que ahorra en capital humano, diésel y muchas más cosas.

“Tiene mucho que no se hablaba de esto, el dragón ya no es funcional e incluso ya no está en la ciudad, no se encuentra en Tuxtla; ahora hay máquinas mejores y mucho más pequeñas en la capital, no tienen nombre pues lo importante es la gente que lo opera, está Manuel, Juan Carlos, Enrique, todos ellos son los importantes” Emanuel Jacome, atención ciudadana del ayuntamiento.

Si bien es cierto; Tuxtla ya no cuenta con el dragón y aunque se diga que hay más máquinas con menos tamaño, los baches de la ciudad cada vez son más, pues en la ciudad de Tuxtla se encuentran como mínimo 5 calles afectadas por colonia por lo cual, los ciudadanos han estado molestos con el actual ayuntamiento de la ciudad.