El Fiscal General del Estado Jorge Llaven dio positivo al Covid-19

DATO: Es el segundo funcionario de alto nivel que se contagia de coronavirus en Chiapas.





Atreves de un video, el fiscal general del estado de #Chiapas, Jorge Llaven Abarca, dio a conocer que dio positivo a una prueba de Covid-19, que se realizó en un laboratorio de la Secretaría de Salud de la entidad.









El video, fue publicado en la cuenta de Facebook de la Fiscalía General de Chiapas, en donde explica que su caso es asintomático, por lo que estará aislado en su domicilio en la capital chiapaneca (Tuxtla Gutiérrez).

“Quiero informar en un acto de responsabilidad que el día de ayer por la noche me notificaron los resultados de una evaluación que me realice en los laboratorios de la Secretaría de Salud en donde se me fue informado que resulte positivo a Covir-19”, indicó en medio que dura un minuto con 30 segundo.





/JO