¿El regreso del pueblo mágico? No se ha presentado violencia en San Cristóbal

Ahora los pobladores de la zona norte-poniente y sur de San Cristóbal de Las Casas, señalaron que afortunadamente no se han presentado denuncias por detonaciones de armas de fuego y qué ahora están saliendo a las calles sin temor a que sean agredidos y esperan que continúa así sin incidentes.

Ya son más de 15 días que no se han presentado denuncias por detonaciones de armas de fuego por las mañanas, tardes, noches y madrugadas, en éstas zonas ahora se respira tranquilidad y esperan que continúe así sin detonaciones de arma de fuego, porque anteriormente algunas personas resultaron lesionados y otros perdieron la vida.





Desde su detención de Pablo N. el pasado 27 de octubre en San Cristóbal de Las Casas por agentes estatales, la población sale a las calles sin temor a que sean agredidos, por lo que piden a las autoridades que apliquen la ley a todos que violentan en las calles de la ciudad.

Al ser cuestionados algunos pobladores señalan que afortunadamente por las calles de San Cristóbal de Las Casas viven en paz, no hay amenazas y hasta este momento no se han registrado robos y asaltos por grupo de personas qué viajan en motocicletas, además no se han escuchado detonaciones de armas de fuego, "anteriormente en redes sociales informaban que por la zona norte se escuchan detonaciones de arma de fuego y afortunadamente ya son varios días que la zona no se han presentado disturbios".





No se ha presentado violencia en San Cristóbal / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, el ejército mexicano, la guardia nacional, la policía estatal y municipal continúan realizando recorridos durante las 24 horas del día en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, así como la zona poniente y sur de la ciudad, y en la zona oriente de San Cristóbal no se han presentado disturbios en contra de los pobladores.

Finalmente, la ciudadanía agradece a los uniformados por estar recorriendo las calles de la ciudad, durante más de 15 años entró en zozobra la población y así fue creciendo los robos y asaltos en la ciudad, ahora piden a las autoridades que continúe realizando los recorridos para ir restableciendo la paz en su totalidad en San Cristóbal.