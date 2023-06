El transporte para adultos mayores y discapacitados debe ser especial: Operadores

El transporte público urbano y foráneo tiene que respetar los derechos de los adultos mayores y las personas con discapacidad, permitirle el tiempo necesario para abordar y descender de la unidad, aplicar el descuento del 50 por ciento del costo del pasaje, ayudarle a subir sus pertenencias, aunque algunos operadores dicen que no están obligados a aplicar descuentos si no exhiben la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

El operador de una de las unidades de la ruta Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla, Bernabé de Jesús Hernández Castellanos, explica que a su juicio, el trato es especial y la supervisión lo realiza la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que no ha aplicado sanciones porque no se ha presentado mal trato a las personas adultas mayores, no hay asientos especiales para ellos, todos son iguales, lugares siempre hay para todos los usuarios en los autobuses.

Hernández Castellanos reporta que si ha habido agresiones de parte de algunos adultos mayores a los operadores del transporte público federal, ello debido a que a veces piden más descuentos del 50 por ciento, el tramo Ocozocoautla de Espinosa Tuxtla Gutiérrez tiene un costo de 30 pesos pero hay quienes son quieren pagar 15 pesos ni no menos y al no aceptar se presentan las mentadas contra choferes.

Una realidad que muchos adultos mayores no entienden, dice, es que el subsidio del pasaje para las personas adultas mayores y personas con discapacidad es del ingreso del chofer u operador, no viene del gobierno, ni de los concesionarios, hay operadores que bajan de su unidad para ayudar a los usuarios a subir sus pertenencias, pero ni aun así a veces se libra el conductor de las malas palabras.

Mientras tanto, Israel Pérez Vázquez, reporta a cualquier destino que vayan los adultos mayores siempre tienen que pagar la mitad del costo el pasaje, no tienen asiento especial o preferencial, usan el que vaya desocupado, las unidades no asignan determinados lugares para los adultos mayores o discapacitados, ocupan el asiendo que encuentren disponible en el autobús, pero tienen que exhibir su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en los talones de los boletos se aportan datos de las personas a quienes se les ha aplicado descuentos.

En su omento, Fidel Asunción Castellanos Vázquez, que él no solicita la credencial a las personas adultas mayores, ni a las personas con discapacidad, lo porten o no, reporta que no, una vez que le dicen traigo mi tarjeta les aplica el descuento en el cobro del pasaje, refiere que no ha sido sancionado por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, pero está a disposición de quien lo quiera supervisar.

Cuando el autobús ya no lleva lugares se le reporta a las personas adultas mayores y personas con discapacidad, quienes quieren subirse reciben buen trato de otras personas que les ceden sus lugares, a veces tenemos que bajar de la silla del operador para ayudarlos a subir, por lo general abordan en las terminales, en la gran mayoría de los casos durante la ruta también hay ascensos por que la unidad siempre lleva lugares vacíos en la ruta Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla.

La oficial del Tránsito Municipal, María Gutiérrez, dice que los operadores del transporte público urbano y foráneo tienen que brindar el buen trato al usuario, primero el descuento del 50 por ciento en el pasaje, si alguien no la aplica se tiene que denunciar, los agraviados pueden quejarse al 911 para hacer valer sus derechos y ahí se determinarán los montos de las sanciones, estas se aplican aunque no son muy recurrentes, puede ser porque no se denuncian.

