En Chamula fueron expulsados 35,000 evangélicos en los años 60's

Desde el año de 1966 empezaron las expulsiones en el municipio de San Juan Chamula por intolerancia religiosa, durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero creció, sin embargo afortunadamente hace 10 años ya existe tolerancia religiosa en varios municipios del estado de Chiapas, aunque la mayoría ya no regresaron a sus casas y no se han resuelto las demandas de los evangélicos, lo más importante es que existe la paz entre católicos y evangélicos.

Al respecto, Esdras Alonso González presidente de la Organización Alas de Águila 2000 y del Ejército de Dios, en entrevista dijo que se han ido resolviendo los temas religiosos y que afortunadamente está llevando a cabo la conciliación y la paz en las comunidades entre católicos y evangélicos.





Te puede interesar: Con bloqueo, indígenas exigen un alto a cierres de la vía San Cristóbal - Ocosingo





"Afortunadamente hay mucho diálogo entre evangélicos y católicos, eso es bueno, es una buena señal para nosotros, significa que hay tolerancia religiosa, además se busca un buen diálogo y vivir en paz, las mismas autoridades han estado invitando a dialogar entre las dos partes, está el caso de Mitzitón, la fiscalía indígena tiene tres carpetas de investigación por daños de la quema de casa del pastor Alejandro Jiménez Jiménez, pero no hay avance y vamos a turnarlo al Ministerio Público de la federación para que ahí puedan resolver este asunto, porque hace un mes se resolvió una sentencia por portación de arma y un pago de 6000 pesos que le fijaron al pastor, a pesar de que es víctima pero ahí lo resolvieron rápido", señaló Alonso González.

Además, indicó que la demanda del pastor Alejandro es el pago de daños de sus cinco casas que fueron destruidas, por eso aún sigue fuera de su casa y vive en las instalaciones de Alas de Águila 2000, por lo que los abogados lo turnarán a la Fiscalía Federal para que esta instancia pueda resolverla.

"En el caso de San Juan Chamula hay que aplaudir a las autoridades tradicionales porque hay tolerancia religiosa, lamentablemente en el año de 1966 hasta 2007 fueron expulsados 35,000 evangélicos, pero ahora católicos y evangélicos hay mucha armonía, libertad religiosa y sobre todo mucha paz y respeto, desde hace 10 años para acá están viviendo bien los evangélicos y católicos, durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero fueron expulsados más evangélicos, vamos a ir a visitar los otros hermanos en el municipio de Mitontic para ir buscando la paz entre ambas partes", señalo el líder evangélico en la región altos de Chiapas.

Finalmente dijo, que los evangélicos expulsados la mayoría ya no quisieron regresar a sus casas porque compraron algunos terrenos en diferentes municipios, "ahí construyeron sus iglesias, mientras algunos regresaron a sus casas pero pagaron una multa a los líderes católicos, algunos permanecen refugiados con familiares en otros municipios y otros en Alas de Águila 2000, porque no han resuelto sus problemas, pero lo más importante es que hasta este momento no ha existido expulsiones durante 10 años y tenemos esa esperanza de que se pueda resolver".