Aumentan el número de quejas por fraudes financieros electrónicos en Chiapas

Del mes de enero a mayo de este 2023 chiapanecos registraron mil 895 reclamaciones por transferencias bancarias electrónicas no reconocidas, consumos electrónicos no reconocidos, disposición en efectivo en cajeros automáticos no reconocidas, consumos electrónicos no reconocidos, consumos vía internet no reconocidos solicitud de cancelación de productos o servicios no atendida o no aplicada, destaca la Banca Múltiple con el 59.9 por ciento del total de los asuntos tramitados en la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), seguida por las Sociedades de Información Crediticia con el 14.4 por ciento y las aseguradoras con el 10.9 por ciento.

El delegado en Chiapas de la CONDUSEF, Ildiberto Ochoa Samayoa, sostuvo que se interpusieron demanda por usuarios que habitan en 77 de los 124 municipios, Tuxtla Gutiérrez concentró el 52.6 por ciento del total y San Cristóbal de las Casas el 6.9 por ciento, el total de quejas fueron 40.7 por ciento más que las registradas en el 2022 cuando se reportaron mil 347, de las reclamaciones concluidas se recuperó a favor de los usuarios la cantidad de 23.9 millones de pesos, 78.4 por ciento más que lo recuperado en el 2022 en el mismo periodo.

La Unidad de Atención a Usuarios de la CONDUSEF documenta que los municipios que registraron el mayor porcentaje de resolución a favor de los usuarios de bancos, sociedad de información crediticia y aseguradoras fueron Cintalapa de Figueroa con el 61.9 por ciento, Ocozocoautla de Espinosa con el 61.1 por ciento, le sigue Berriozábal con el 55.2 por ciento del total de quejas presentadas en esos territorios, en ese periodo de los principales productos destaca el llamado "Reporte de Crédito Especial", que registró un aumento en sus reclamaciones de 148.2 por ciento respecto del mismo periodo del 2022.













La sugerencia es saber hacer buen uso del plástico en la adquisición de productos, bienes y servicios, las Sociedades de Información Crediticia presentaron un aumento del 172.3 por ciento en reclamaciones respecto al 2022, mientras que de las cinco instituciones bancarias con mayor reclamación destacó Buró de Crédito con incremento del 175 por ciento en relación al 2022, que resolvió a favor de los usuarios el 97.50 por ciento, en tanto que Citibanamex aumentó 100 por ciento sus reclamaciones.





CONDUSEF Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





CONDUSEF recomienda a la población estar alerta, Citibanamex registró 242 casos, BBVA 219 casos, Buró de Credito 187, Banco Azteca 160 y Banorte 154, del total de las reclamaciones el 49 por ciento lo presentó mujeres el 51 por ciento hombres, el 27.9 por ciento personas adultas mayores, la resolución a favor del usuario es el 41.8 por ciento de manera global y del total de reclamaciones el 42.5 por ciento estuvo relacionado con posible fraude,. principalmente en transferencias financieras electrónicas no reconocidas.