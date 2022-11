Aumentan feminicidios y no hay seguridad: ciudadanos

Pese a los múltiples feminicidios que se han presentado tan sólo en el mes de Octubre del presente año, y el mes en el que también en un solo día se presentaron dos de los cuales aún no se hace justicia; es notorio saber que éstos cada vez más van en aumento y junto con los demás que la Fiscalía no los presenta como tal hecho, más los no registrados convirtiéndose en un tema alarmante para el estado de Chiapas.





Es por ello que en El Heraldo de Chiapas hicimos una encuesta preguntando a nuestros lectores si creen que en Chiapas debería de haber más seguridad para las mujeres; a lo que los usuarios participativos en la encuesta con un 40% nos menciono que los feminicidios y desapariciones han aumentado y no hay seguridad.





Encuesta presentada en portal / Foto: Captura de pantalla





El 38% de los usuarios optaron por la opción en la que confirman que si se necesita más seguridad puesto que muchas jovencitas por trabajo salen de noche; puesto que desafortunadamente en ocasiones tienen trabajos que son rotativos de turnos o simplemente tienen turnos vespertinos en que los horarios de salida no permiten que puedan alcanzar el servicio del transporte colectivo y tengan que usar taxis.

Mientras que el 12% de los entrevistados menciona que la seguridad debería de ser instalada en las colonias peligrosas; finalmente el resto con un porcentaje del 10% menciona que siempre es lo mismo.