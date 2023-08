Canirac sin notificación de eliminación de insumos transgénicos en restaurantes de Chiapas

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) no ha recibido ninguna notificación por parte de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) respecto a la eliminación de insumos transgénicos de los restaurantes, según informó el presidente de la organización, Guillermo Acero Bustamante.

Acero Bustamante señaló que reconocen el impulso a nivel internacional por promover una alimentación más saludable, como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS). En línea con esto, el gobierno de México decretó modificaciones a la Ley General de Salud para prohibir las grasas transgénicas añadidas en alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas comestibles. Esto implica que los productos deberán ajustar sus procesos de elaboración.

En entrevista, Acero Bustamante mencionó que la cultura de una alimentación saludable ya está arraigada en la sociedad y en la academia desde hace muchos años. La Canirac está dispuesta a acatar estas normas en favor de la salud. Sin embargo, señaló que lo que realmente afecta la salud son los excesos, y es importante controlar el consumo excesivo de ciertos productos basado en estudios realizados.













El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2022 establece que los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas transgénicas, en su proceso de elaboración industrial. Además, los productos no podrán exceder de dos partes de ácidos grasos transgénicos de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos, según el artículo 216 Bis.

El presidente de Canirac destacó que la industria restaurantera está a favor de una alimentación saludable y la calidad de vida de las personas. Admitió que existen altos índices de consumo de azúcar, lo que podría tener repercusiones negativas tanto en la salud de la población como en los presupuestos de las instituciones públicas.





Guillermo Acero Bustamante, presidente de la CANIRAC / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Si bien aún no han sido notificados para eliminar productos transgénicos, Acero Bustamante afirmó que la relación con la Secretaría de Salud y la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios es estrecha. Además, indicó que hay restaurantes especializados en comida saludable que contribuyen a la oferta gastronómica.

En cuanto a los posibles impactos económicos, el dirigente de Canirac aseguró que la eliminación de productos transgénicos no generará un impacto negativo significativo en la industria. Aunque habrá un aumento de costos, será leve. Los restaurantes también están implementando prácticas de recolección de aceites a través de empresas sociales para su reutilización.

Los alimentos y bebidas comúnmente afectados por grasas transgénicas incluyen mantecas vegetales, margarinas, galletas, caramelos, snacks, frituras, pasteles, aderezos y bebidas con ciertas características.