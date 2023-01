Establecimientos no han sido informados sobre la Ley para el Control del Tabaco

Empleados de distintos establecimientos como tiendas Oxxo, Willys, Fiesta y otras, ubicadas en la capital chiapaneca han dado a conocer a este medio que no han recibido la notificación por parte de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) en Chiapas sobre la entrada en vigor de la nueva legislación para el control del tabaco, sin embargo, ha retiraron de sus aparadores los cigarros.

A partir del 15 de enero de este 2023, con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe la publicidad, promoción, patrocinio y exhibición, Comercios tienen el producto en sus aparadores, algunos comercios tienen en sus aparadores las cajas de cigarros, otros han dejado de vender el producto, algunos siguen el comercio con el producto escondido o tapado, ninguno tiene lista de precios del producto.

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS) no ha emitido ninguna sanción por la exhibición del producto, empleados de tiendas de conveniencia y abarrotes, cuentan que no han recibido ninguna notificación de ninguna autoridad federal, estatal o municipal en relación con la no exhibición de los cigarros, no saben que la recibirán.





Sigue en exhibición cigarros en muchas tiendas a pesar de la entrada en vigor de la nueva legislación para el control del tabaco / Foto: Cuartoscuro





Tiendas de conveniencia ya no tienen en sus aparadores o anaqueles los cigarros, pero no tienen lista de precios, una de ellas tiene sus productos en los aparadores, pero ya no los muestra al público, están tapados, a los compradores les dicen de que marcha son y cuál es su costo, el más barato cuesta 70 pesos.

Los comercios más pequeños con tiendas de abarrotes no saben de la nueva disposición para el control del tabaco, al enterarse que las multas irán de 10 mil a 100 mil veces el salario mínimo, dicen que sacarán sus productos de exhibición, que no vale la pena arriesgar, otros comercios se han enterado de la prohibición, pero no saben el contenido de la misma, siguen con la venta de cigarros aunque no está visible el producto.

Los negocios consultados desconocen el contenido del nuevo Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 2022, en vigor desde el 15 de enero del 2023, necesitan conocerla en su totalidad para prevenir las sanciones, en su momento serán supervisados por las autoridades de los tres niveles de gobierno.