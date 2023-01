Restauranteros de Chiapas solicitan amparo contra Ley para el Control del Tabaco

Tras una reunión entre empresarios restauranteros y abogados, un grupo de aproximadamente 63 personas manifestaron su interés de solicitar amparos luego de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, disposición que prohíbe a la industria gastronómica mantener espacios exclusivos para fumadores.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante, explicó que la gran mayoría de los restaurantes son libres de humo de tabaco, pero quienes tenían inversiones en espacios exclusivo para fumadores han planteado su derecho de recurrir al amparo.

El presidente de la Canirac dejó abierta la invitación, incluso para las empresas que no estén afiliados para que se le proporcione la asesoría y puedan tramitar el amparo, a partir de este viernes se pueden acercar los prestadores de servicios para iniciar los tramites. Los dueños de restaurantes que no tenían áreas exclusivas para fumadores están de acuerdo con la legislación porque ya tienen la experiencia de que no llegan fumadores.





Tras una reunión entre empresarios restauranteros y abogados, un grupo de aproximadamente 63 empresarios manifestaron su interés de solicitar amparos luego de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco pic.twitter.com/GkOgLmyH37 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 21, 2023





Muchos de los que son clientes de los restaurantes son fumadores y por ellos algunos negocios establecieron áreas exclusivas para fumadores, para no caer en un hecho que constituya una multa cuando llegue un cliente decide fumar, "Tenemos la señalética a la vista de todos, la llamada a la autoridad y los videos".

"El cien por ciento de los restaurantes afiliados a la Canirac tiene la información de la nueva legislación, saben de la prohibición, mientras se tramitan y proceden los amparos, todos los negocios tienen que ser libre de humo de tabaco, incluyendo los que tienen áreas exclusivas para fumadores".





La Ley General del Tabaco expedida por la Secretaría de Salud prohíbe fumar en restaurantes a pesar de que sea en una zona abierta / Foto: Cuartoscuro





"Los que tenían áreas para fumadores es un hecho que todos se van a amparar, es un derecho que tienen, hicieron sus inversiones y no puede ser que el reglamento sea más restrictivo en la propia ley, de acuerdo con la explicación de los abogados procede el amparo, mínimo una suspensión para que puedan seguir trabajando mientras se da la definitiva en seis meses, un año o año y medio".

Los amparados pueden ser de diversos municipios del estado, cerca del 20 por ciento de los ingresos de los negocios son aportados por los fumadores, por ahora las áreas no se quitan, simplemente dejan de funcionar, es decir, por el momento se suspenden las áreas exclusivas para los fumadores y por ello está la figura el amparo y se va a ejercer ese derecho.





El presidente de la CANIRAC, Guillermo Acero Bustamante, explicó que dueños de restaurantes que tenían inversiones en espacios exclusivo para fumadores han planteado su derecho de recurrir al amparo pic.twitter.com/98kGa30x89 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 21, 2023





A partir del 15 de enero los comensales han entendido la disposición federal de no fumar. Pese a ello, Guillermo Acero se muestra muy optimistas en el inicio de este 2023, asegurando que se mantendrá esta tendencia de mejoría luego del impacto del Covid 19.