En Chiapas, partidos van contra "Gráficos Corona" por boletas electorales

El representante del PRI ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Jorge Alberto Gordillo Flecha, pidió a los consejeros electorales demandar a la empresa "Gráficos Corona" de la Ciudad de México, responsable de la producción de las boletas y el material electoral para los comicios del pasado 6 de junio para que se cumpla las clausulas de penalización establecidas en el contrato, se haga una exigencia política y mediática.

Gordillo, dijo, por la irresponsabilidad en el proceso de impresión del material con la falta de boletas, folios revueltos, folios incompletos y boletas de otras entidades que pasó a afectar la buena organización del Órgano Público Local Electoral (OPLE) y del consejo general para la celebración del proceso electoral, con lo que puso en riesgo la armonía, la estabilidad en algunos puntos de la entidad y que indudablemente sembró la sospecha, la duda, la suspicacia, lo cual, no debería haber existido si la empresa hubiera realizado protocolos más eficientes en la impresión.

Gordillo Flecha sugirió al IEPC hacer un deslinde de esta empresa que fue contratada de buena fe por los antecedentes y las carpetas técnicas debidas que se valoraron para la asignación de la celebración de este contrato, a la vez, realice un informe técnico sobre la mala impresión, indebida impresión que puso en riesgo en algunos lugares el proceso electoral para que la ciudadanía tenga la certeza de como fue esta situación que nunca debió ocurrir.

Personal de Organización Electoral del IEPC se concentró muchas horas, incluso sin ver la luz del día en la empresa Gráficos Corona en aras de que la documentación estuviera a tiempo, días complejos que implicó esfuerzo físico para realizar la revisión correspondiente y hay que hacer un informe muy completo, reiteró el representante partidista.

A principios mayo el IEPC inició la impresión de 8 millones 271 mil 065 boletas electorales, para la elección de diputados locales 4 millones 156 mil 162 boletas y 4 millones 114 mil 903 boletas para miembros de los ayuntamientos, 13 mil 304 actas para la jornada electoral, 13 mil 304 actas de escrutinio y cómputo de casilla de diputaciones locales, 13 mil 164 actas de escrutinio y cómputo de casilla de miembros de ayuntamientos y 13 mil 304 de clausura.

Es tiempo de hacer presión incluso, en conjunto con otros Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), has algunos rasgos evidentes de que existen retos y desafíos para que el sistema democrático se siga fortaleciendo y que la producción del material se realice acorde a las exigencias de las entidades federativas.

De Chiapas Unidos, la representante Mercedes León Hernández, dijo que este tema no debe quedar impune, hay que ser empáticos con la ciudadanía, 70 municipios están impugnados con 121 recursos interpuestos, muchos se deben a los errores de impresión que cometió la empresa Gráficos Corona y los errores en el empaquetado de cada municipio, lo que no abona a la confianza, no es sencillo.

Sostuvo que en los municipios se vive con mucha intensidad las elecciones y se levantaron demandas por las boletas que hacían falta como San Cristóbal de Las Casas donde no aparecían 83 boletas, el mismo día de la jornada electoral se daba cuenta que aparecían en otras casillas y después en la bodega, tienen que haber señalamientos al culpable porque la sociedad tiene la percepción que se realizó con dolo.