En este Día del Padre éstas canciones pueden ser para papá

Este domingo se celebrará el día del padre en toda la república mexicana y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez no será la excepción; así como no son tantos los lugares que ponen promociones en este día para celebrar, de igual forma no son tantas las canciones que existen para dedicar en este día especial, no obstante, si existen aunque no están tan apegadas y no se escuchan tanto en el día como si lo hacen en su contraparte el 10 de mayo en donde hasta serenatas se escuchan en cada colonia cantando sus clásicas melodías.

Es muy poco común ver serenatas o ramos de rosas a los padres del hogar puesto que los clásicos regalos para ellos son a veces muy simples como una taza, un pantalón y hasta una comida puede ser el regalo perfecto, por lo que a pesar de que existen canciones dedicadas a papá no son tan representativas como si lo pueden llegar a ser aquellas que se cantan con el corazón en el día de la madre.





“Hoy tengo que decirte papá” cantada por la famosa banda Timbiriche / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





A pesar de lo anterior, hay algunas que se han ganado la fama por la buena letra que tiene en alusión a aquel primer amor de todas las niñas o a aquel primer superhéroe de todos los pequeños; la melodía más representativa de este día del padre para los niños en México se llama “hoy tengo que decirte papá” cantada por la famosa banda Timbiriche y es que en los festivales escolares es una canción que escucharán durante todos los seis años de curso pues cada día del padre un salón sale a entonarla, por lo cual, para los pequeños es la canción más clásica en alusión en este día.





"Mi viejo” entonada por Vicente Fernández / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Para aquellos más grandes, quienes cuentan con un papá de una edad más avanzada, sin lugar a dudas la canción favorita y la que más les marca y que mínimo es escuchada una vez en este día del padre es la titulada “mi viejo” entonada por Vicente Fernández en la que detalla como su padre cada vez está más grande de edad y como cuenta las experiencias vividas por él; esta canción sin lugar a dudas ha sido la más popular y la más dedicada en este día.





A continuación te compartiremos un listado de las canciones más populares para dedicarle a tu padre este próximo domingo 19 de julio cuando se celebre su día en toda la república mexicana.





1.- Hoy tengo que decirte papá – Timbiriche

2.- Mi viejo – Vicente Fernández

3.- Ese que me dio la vida – Alejandro Fernández

4.- Cuando yo quería ser grande – Vicente Fernández

5.- El reloj Cucú – Maná

6.- Quizás – Enrique Iglesias

7.- A mi Padre – José Luis Perales

8.- Fabricando Fantasías – Tito Neves

9.- Esta es pa mi viejo – Espinoza Paz

10.- Padre Mío – Julio Jaramillo