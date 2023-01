Secretaría de Educación investiga caso de bullying en la Centenaria Prevo de Tuxtla

La Secretaría de Educación en Chiapas investiga ya el caso de bullying contra la alumna Mariana que se registró el pasado lunes en la Escuela Secundaria Técnica Número 2 mejor conocida como “Centenaria Prevo” en Tuxtla Gutiérrez, aseguró Juan Jesús Guillén Miceli, director de Educación Secundaria y Superior del Estado.

Explicó que de inmediato que se enteraron del caso dieron indicaciones al Jefe del Departamento que hiciera la investigación correspondiente y efectivamente el informe arrojó que específicamente una alumna de dicha institución sufrió bullying y como consecuencia por su estado de salud tuvo que ser internada.





Volverán a dar cursos de capacitación para supervisores y directores de todas las escuelas / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“El estatus actual de la alumna es que ya está normal, se presentó a clases el día y en ese sentido este está atendiéndose el caso que se refiere, hemos instruido también al director de la escuela que tome las medidas necesarias para reincorporar a la alumna ya no en la mismas condiciones que pudieran generar de nueva cuenta alguna situación de reincidencia, en este caso el director nos va a dar el plan de acciones o de acciones que va llevar a cabo y si es necesario hacer un cambio de grupo, cambio de turno está dentro de las indicaciones que nosotros ya le dimos al director para que en un estudio y en consideración con el tutor o tutora de la alumna puedan ir conviniendo qué medidas en este sentido se debe de hacer para prevenir que esto ya no ocurra”, agregó.









El funcionario estatal dijo que en ese proceso de investigación, se verificará si el protocolo que se debe de emplear para estos casos fue realizado en los términos de cómo se debe de atender y si fuera el caso de que no hubo la atención adecuada por parte de los maestros o personal en general y dirección de la escuela, pues si tendrían que tomar alguna medida al respecto.





“Entiendo que esa parte del protocolo de investigar ya una vez que la alumna se encuentra en condiciones de ingresar de nueva cuenta a la escuela, investigar qué fue lo que pasó y llamar a la alumna que pudo ser en este caso quien motivo del bullying así como los tutores, los padres de familia para que conjuntamente se tomen las medidas si eso fue lo que ocurrió eso es parte del protocolo que tiene que hacerse”, apuntó.

En cuanto a que la víctima fue expulsada dijo que es totalmente falso, pues siempre tiene que actuarse a lo que es el reglamento escolar y a las disposiciones generales que hay en las escuelas secundarias técnicas y no pueden estar alejados de los derechos humanos de los niños y adolescentes, más en ese sentido tienen que ser muy cuidadosos de que no pueda extralimitarse el director de la escuela en medidas de expulsión o de otro tipo sin antes revisar si efectivamente corresponde o no esa medida.





Secretaría de Educación investiga caso de bullying en la Centenaria Prevo de Tuxtla / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Guillén Miceli destacó que hay 158 secundarias técnicas con una población de más de 32 mil alumnos, y aunque no son constantes, siempre hay algún caso de bullyng y en ese sentido la indicación es que los directivos estén atentos para prevenir con talleres, cursos, pláticas, conferencias y si registran un caso que se tomen las medidas concretas.

“Las secuelas del Covid pueden ser un factor de que los alumnos actúen atacando a sus compañeros, a veces en contexto en el que se desarrollan y se desenvuelven en el ambiente familiar puede ser otro motivo en que algunos jóvenes que tengan desintegración familiar, y en ese contexto pues manifiesten algunas actitudes en la escuela como en este caso se ha presentado”, resaltó.





Dijo también que volverán a dar cursos de capacitación para supervisores y directores de todas las escuelas y en particular se está reforzando la campaña de jornadas para orientar contra los riesgos de la salud de los jóvenes en la Prevo.

Finalmente dijo que no han sido requeridos por la Fiscalía General del Estado, pero si hubiera alguna situación que ellos les indiquen por parte de lo que investiguen, serán coadyuvantes en las acciones que la Fiscalía pueda realizar.