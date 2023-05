Un rayo de esperanza para los Méndez Zea: piden ayuda tras devastador incendio

El domingo 21 Mayo quedó marcado para la familia Méndez Zea, ese día un voraz incendio acabó con la casa número 420, lote 3, manzana 3 ubicada en la calle río Lacanjá de la colonia 24 de junio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Ante este lamentable hecho María Irene Zea Aguilar nos cuenta en entrevista exclusiva lo ocurrido esa noche; la familia Méndez Zea lleva cerca de 45 años habitando esa casa, ahí vivían 3 familias, la cual está compuesta por su esposo José Manuel Méndez Ortiz, así como 2 de sus hijos, uno vivía en la segunda planta al frente, otro en la parte trasera de la segunda planta y ellos en el primer piso.

María menciona que no se encontraba nadie en la casa, habían salido cerca de la colonia cuando de pronto recibieron una llamada en donde les indicaban que su casa estaba ardiendo en llamas, de inmediato acudieron al lugar, ella quiso entrar a la casa para poder salvar a sus animales pero ya no le dejaron entrar; los animales que se encontraban dentro eran 3 gatos, 2 perros, unos cuyos y canarios, de esos un perrito fue el que no resistió, mientras que los demás por su instinto lograron salvarse.

El 90% de la casa quedo reducido a ceniza, un carro logró salvarse, así como parte de su cocina, mientras que los muebles, televisores, ropa, camas e incluso útiles escolares de sus nietos terminaron en chatarra.

José Manuel nos cuenta que el fuego alcanzó a quemar la manguera del gas lo que provocó que al tener fuga comenzara a chicotear al rededor haciendo que el fuego se propagara más, es por eso que afirma que no había fuga de gas, ni algo que lo provocara, es por eso mismo que salieron con tranquilidad y después de haber salido a los 30 minutos comenzó el incendio.

Tras haber quedado a la deriva, la familia Méndez Zea, se encuentra viviendo en la colonia Vida Mejor, ahí una de las hermanas de María les presto la casa de su hijo, vecinos también les han dicho que pueden habitar con ellos, pero debido a que son 3 familias el espacio es reducido.

Así también autoridades les han dicho que no pueden ingresar ya que tienen que valorar el inmueble para que dictaminen si es habitable o ya no.

María Zea junto a su esposo Juan Carlos Méndez, se encuentran en la colonia 24 de junio en la calle y número mencionado, en donde ciudadanos han llegado a colaborar llevándoles víveres, cosas de aseo personal, ropa, calzado e incluso apto monetario.

Como referencia doña María nos cuenta que en calzado es número 5 o 6 ya que por su diabetes retiene líquidos, tienen 3 nietos quienes requieren apoyo de ropa y útiles escolares, así como su esposo y sus dos hijos.

Es así que piden el apoyo a la ciudadanía m, si quieres aportar puedes acudir a la dirección al número de tarjeta 4152 3137 6029 1463 Bancomer a nombre de Rubiceli Molina.

