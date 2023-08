Estudiantes del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez exigen clases presenciales

Tuxtla Gutiérrez.- Una multitudinaria manifestación de alrededor de cien estudiantes del Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez tuvo lugar la mañana de este martes en las inmediaciones de la institución, ubicada sobre la carretera Panamericana a la altura de Terán. Los estudiantes se congregaron para expresar su descontento y exigir que las clases sean impartidas de manera presencial.

Edwin Laguna, uno de los estudiantes manifestantes, informó que fue el viernes pasado cuando los representantes de grupo les comunicaron que no se llevarían a cabo clases presenciales, sino únicamente en modalidad virtual.

En un documento digital, se mencionó que las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Logística comenzarían el semestre en modalidad en línea, a pesar de que el pago de reinscripción claramente indica que es para la modalidad presencial.









Los estudiantes denunciantes argumentaron que los directivos alegan la falta de aulas disponibles debido a la construcción de edificios que aún no se ha completado. No obstante, señalan que esta construcción lleva mucho tiempo en curso. En el semestre anterior, se enviaron grupos a modalidad en línea con la promesa de un regreso presencial en "2 semanas", pero el semestre transcurrió completamente en línea. Ahora, después de las vacaciones de verano, se alega nuevamente la falta de aulas debido a edificios no terminados.

Se sabe que para este nuevo semestre, el Tecnológico abrió una nueva carrera y hasta tres grupos en algunas carreras. También se inició el "semestre cero", a pesar de la falta de aulas. Los estudiantes destacaron que, aunque carecen de infraestructura, se les asignan aulas a los nuevos ingresantes, mientras que a los estudiantes más avanzados se les envía a la modalidad en línea, a pesar de su necesidad de clases presenciales. Además, el costo de reinscripción se mantiene en 2 mil pesos para todos, independientemente del cambio en la modalidad de clases.

Los manifestantes han presentado oficios dirigidos a la dirección solicitando una explicación y esperan recibir una respuesta inmediata. En caso de no obtener una solución satisfactoria, advierten que tomarán medidas más enérgicas para ser escuchados. La situación afecta a más de 420 alumnos de más de 14 grupos pertenecientes a semestres 5, 7 y 8, quienes ven en la falta de clases presenciales una limitación en su proceso educativo.