Con más de medio siglo de historia y con una colección de cien catrinas, como cada año se instala en la avenida Durango número 52 en la colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez, este altar en honor al Día de Muertos que busca preservar una de las tradiciones más importantes de nuestro país.

Raúl Bonifaz Moedano, dijo que esta tradición es familiar y que desde los seis años no se ha dejado de hacer, por ello coloca fotografías y pequeños detalles que son personales, ya que son recuerdos bonitos, debido a que algunas imágenes son de cámaras que apenas se empezaban a utilizar en el siglo pasado.





En cuanto a las catrinas, explicó que fueron elaboradas principalmente en Chiapas, pero también tiene algunas que provienen de los estados de Michoacán, el Estado de México y de Morelos.





Este es un altar de la familia, de las mascotas de las amigas





“Son más de cien catrinas porque esto es una parte, este es un altar de la familia, de las mascotas de las amigas, de los amigos y en el corredor tengo el altar desde aquellas personas que han dejado huella en mi vida, actores, actrices y revolucionarios.”





Las catrinas son elaboradas en Chiapas y algunas son de Michoacán, el Estado de México y de Morelos





En el altar lucen algunas fotografías de Frida Kahlo, Zapato, Villa, El Che Guevara, Bob Marley, Sabina, Pedro Infante, María Félix, Tin Tan y el Chavo del Ocho, por mencionar algunos, ya que dijo ahí se conjuga su cariño, su amor para su familia, para sus amigos, amigas, mascotas, así como quienes lo han formado en esta vida.

Con el objetivo de preservar las raíces indígenas, en medio del altar fue colocada una cruz hecha por manos de artesanas chiapanecas provenientes de San Juan Chamula.





Tradición familiar latente, instalan en Plan de Ayala altar de más de medio siglo / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





A los lados fueron colocados ramos de cempasúchil y terciopelo, mientras que en medio un camino de velas que representa la iluminación para que lleguen los fieles difuntos.

Destacó que este altar se caracteriza porque los adornos, artesanías como dulces son hechos en Chiapas para el apoyo del consumo local, debido a que hoy en día hay una gran competencia con productos extranjeros principalmente que vienen de China.





Hay que consumir lo local y no regatear a nuestras artesanas y a nuestros artesanos / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Hay que consumir lo local y no regatear a nuestras artesanas y a nuestros artesanos, porque el producir una flor de cempasúchil, una flor de terciopelo no es fácil, el producir la calabaza también para hacer nuestro dulce de calabaza pues requiere de estar permanentemente atento a la tierra, por ello consuman local y no regateen a nuestras artesanas y a nuestros artesanos, es muy poca la ganancia que obtiene y es mucho lo que nos dejan ellos con este aroma, con este color, con este disfrute”, concluyó.