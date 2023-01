SNTE inicia proceso para sustituir al comité encabezado por Pedro Gómez Bahamaca

El ex secretario de educación, Javier Álvarez Ramos y ex secretarios generales de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), anunciaron el inicio del proceso de selección de la dirigencia seccional que deberá sustituir al actual comité que encabeza el profesor Pedro Gómez Bahamaca.

El representante de los ex dirigentes Victor Manuel Ancheyta Bringas, dijo que la elección de la nueva dirigencia de la sección 7 del SNTE está muy cerca y la exigencia es construir una planilla base para la sustitución del comité que será en el próximo mes de marzo de este año 2023, hay el interés de la actual dirigencia de generar una imposición de la nueva dirigencia.





La exigencia es construir una planilla base para la sustitución del comité que será en el próximo mes de marzo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que la propuesta es una planilla única, a la vez, proponer modificar la ley de la USICAMM, auditorías internas y externas a la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social, regresar a la sección sus funciones de abanderar los derechos de las y los trabajadores de la educación y está planilla tendrá como lema rescatar la base magisterial para ponerlo al servicio de las y los docentes y la sociedad.





Acompañado del ex secretario de Educación y ex secretario general de la sección 7 del SNTE, Javier Álvarez Ramos; el ex secretario general de la sección 7 del SNTE, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, ex diputado local, ahora diputado federal por el PT; el ex secretario general Rosendo Galindez Martínez; Arturo Novillo y otros, expuso que las bases deben proponer los candidatos en un proceso democrático con planilla plural para llegar a la unidad al cambio del comité ejecutivo seccional.





Dijo que al interior existe una gran corrupción y el interés de imponer una nueva dirigencia a modo de la actual dirigencia que lidera Gómez Bahamaca, que busca prolongar su mandato a través de sus incondicionales, la Caja de Ahorro fundada en 1999 ha sido saqueada desde el 2010 a la fecha, informan actualmente datos que no son reales, 3 mil socios se retiraron en este año, si triunfando vamos a transparentar los manejos de los recursos.













La convocatoria se emitirá el 20 de febrero y establecerá el día de la elección que deberá ser por voto universal, libre e intransferible, participarán más de 75 mil trabajadores y trabajadoras de la educación del sistema federal, enfatizó el representante de los ex secretarios generales de la sección 7 del SNTE.





En ese sentido, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, dijo que no van buscando cargos, mientras Javier Álvarez Ramos, pidió a los maestros estar alertas y aprovechar el espacio de participación libre para ver a los mejores hombres y mujeres que no representan los derechos de las bases, en los peores tiempos de la represión sindical no había abandono a sus derechos, hoy tienen la oportunidad de elegir a los mejores desde las bases para construir una dirigencia sensible desde las bases, afortunadamente por parte del gobierno federal ha habido voluntad de diálogo y hay que aprovechar esos espacios para construir acuerdos.

Mientras tanto, Santos Vicente, dijo que las mujeres tienen que ser parte de una nueva etapa, con una planilla de base, de unidad y de la nueva dirigencia de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.