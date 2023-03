El Colectivo Menos Puentes Más Ciudad se moviliza la tarde de este jueves para retirar su desaprobación al proyecto de construcción del Circuito Interior en Tuxtla Gutiérrez, por considerar que causará un impacto ambiental a los parques Caña Hueca, Joyyo y Tuchtlán.

El punto de concentración fue la entrada principal a la Universidad Autónoma de Chiapas en el boulevard Belisario Domínguez, muy cerca del sitio donde un joven estudiante fue atropellado luego de descender de una unidad del transporte colectivo y días después perdió la vida.





El punto de concentración fue la entrada principal a la Universidad Autónoma de Chiapas





El Colectivo Menos Puentes Más Ciudad enfatiza su propuesta de modernizar el transporte público, debido a que presta un servicio deficiente, de muy mala calidad, donde en muchos casos los concesionarios no se hacen responsables de los daños causados por accidentes en los que se ven involucrados vehículos del servicio de transporte público, principalmente colectivos.





El Colectivo Menos Puentes Más Ciudad enfatiza su propuesta de modernizar el transporte público





De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas en Tuxtla Gutiérrez circulan 375 mil vehículos y está densidad es una de las justificaciones para el desarrollo de la obra que enlazará los libramientos norte y sur por el boulevard Manuel Velasco Suárez, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral y boulevard Los Laguitos.





En Tuxtla se concentra el grupo colectivo "Menos Puente Más Ciudad" circuito interior





Uno de los representantes del colectivo, Joseliny Díaz Torres, explicó que el propósito es haber cada vez más presente el proyecto en la sociedad para que está opine y se manifieste, puesto que no es necesario la construcción de una infraestructura de está magnitud, dos kilómetros y 200 metros con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos.





Colectivo "Menos Puente Más Ciudad" hace presencia hoy en Tuxtla





Añadió que la salida de este punto es evidenciar la falta de inversión en el transporte público, banquetas, cruces seguros en universidades, no solo se trata de decir no al puente, sino exigir inversión en Infraestructura para el transporte público de calidad, el 90 por ciento de la población se mueve en transporte público y solo el 10 por ciento en transporte particular.

A la movilización que encabezó Menos Puentes más Ciudad se sumaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, dónde estudiaba uno uno de los alumnos atropellado en frente de esa institución de educación superior hace algunas semanas y perdió la vida en el Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza.





El Colectivo Menos Puentes Más Ciudad enfatiza su propuesta de modernizar el transporte público





No están a favor los manifestantes de que sean derribados 400 árboles en estas vialidades dónde se construiría el Circuito Interior, y en ese sentido, convoca a la sociedad a sumarse al rechazo de la obra que ha anunciado la Secretaría de Obras Públicas.

No hay fecha de inicio de la obra, ni del retiro del Puente de Colores, en boulevard Belisario Domínguez, puesto que la institución precisa que la primera obra a licitar sería el levantamiento de la estructura metálica del Puente de Araña, construido en el 2004 durante el gobierno municipal de Juan José Sabines Guerrero.