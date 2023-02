Construcción de Circuito Interior no sería beneficioso: Colectivo

El colectivo Menos Puentes más Ciudad continúa con su jornada de información y sensibilización a la población sobre el proyecto del Circuito Interior en Tuxtla Gutiérrez. La iniciativa busca enlazar los libramientos norte y sur para reducir el tráfico de aproximadamente 375 mil vehículos. Sin embargo, este colectivo sostiene que la construcción del Circuito Interior no resolvería el problema de tráfico y no sería beneficioso para la movilidad de más personas.

Según Menos Puentes más Ciudad, la construcción no respetaría las avenidas importantes de la quinta norte y el boulevard Belisario Domínguez Esquinca con Calma Hueca, tampoco crearía una imagen urbana sustentable ni promovería alternativas de transporte ni mejoras al transporte público. Además, no sería equitativa, solo favoreciendo al 10% de la población que se traslada en automóvil particular.

El colectivo también afirma que la construcción del Circuito Interior no sería congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Movilidad y Transportes de Chiapas y el Manual de Calles Mexicanas. Además, reduciría áreas verdes y espacios públicos como Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán, lo que afectaría el valor de las propiedades cercanas y generaría inseguridad vial para peatones y ciclistas.









La construcción del Circuito Interior podría iniciar en abril de 2023 y concluiría en julio de 2024, con una inversión de 2 mil 300 millones de pesos. Este proyecto incluiría un paso elevado de 2.92 kilómetros que conectará los libramientos sur y norte de Tuxtla Gutiérrez, pasando por el Reloj Floral, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral y boulevard Manuel Velasco Suárez y boulevard Los Laguitos, cambiando las fachadas de las entradas a Caña Hueca y Joyyo Mayu.

Menos Puentes más Ciudad insiste en que la sociedad debe conocer el proyecto para emitir su opinión y considera que la construcción del Circuito Interior tendría un impacto negativo en la economía familiar, la salud, el medio ambiente y la seguridad vial.