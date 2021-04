Escuelas públicas sin limpieza ante regreso presencial a clases

Las escuelas públicas permanecen cerradas, aún no hay labores de limpieza, no se observa presencia de personal docente, padres de familia, es visible el polvo y el abandono obligatorio por la pandemia del SARS COV2 (Covid-19), no es posible obtener información sobre el abasto de servicios básicos como agua potable o para el saneamiento ante un eventual regreso presencial a clases para el ciclo escolar 2021-2022, que podría darse a partir del 10 de agosto próximo.

Tras vacunación a los trabajadores de la educación pública y privada en Chiapas, al permanecer Chiapas en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico, se estableció el compromiso de los gobiernos federal y estatal, de allanar el camino de regreso a las aulas, no obstante, los planteles aún no están siendo intervenidos con actividades de limpieza y saneamiento, las escuelas permanecen cerradas.

La Escuela Primaria Rural Federal Daniel Delgadillo perteneciente a la zona escolar 077 y al sector 05, ha permanecido cerrada desde la suspensión de actividades, no se observan labores de mantenimiento, ante esa posibilidad de vuelta a las aulas.

En el exterior del portón permanece un anuncio colocado por la dirección de la escuela que sirvió para las actividades de preinscripción que se realizaron en ese plantel educativo los días 2, 3 y 4 de febrero del presente año, para el ciclo escolar 2021-2021.

Mientras tanto, el Jardín de Niños Amadeo Ruiz con clave 07DJN00251, permanece cerrado, tampoco hay quien proporcione información,

el corto de la pandemia que llegó a Chiapas a finales de febrero del 2020 es alto en materia educativa, la Escuela Primaria Marcos E. Becerra, y la Escuela Primaria Federal Elpidio López Escobar, se encuentran en las mismas condiciones, solo exhiben una lona con las fechas de la preinscripción realizadas del 8 al 12 de febrero de este año, para captar alumnos para el ciclo escolar venidero.

La Escuela Primaria del Estado Francisco González Bocanegra, es otra más, cerrada, solo un periódico mural da cuenta del llamado de los docentes a la sociedad: "Tu familia te ama. Esfuérzate, tu puedes. Sonríe siempre".

Una de las instituciones públicas emblemáticas de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, la Escuela Secundaria del Estado, está como todas las demás, recientemente recibió un mejoramiento por el Instituto de Infraestructura Física Educativa (INEFECH), pero sigue cerrada y seguramente en espera de avisos de las autoridades para la vuelta a las aulas.

La Escuela Primaria del Estado Fray Matías de Cordova, muestra el abandono en el que se encuentra, polvo, crecimiento de la vegetación, cómo también la falta de irrigación a las plantas y jardines.

La Secretaría de Educación del gobierno del estado realiza a partir del 17 de abril un ejercicio diagnóstico en educación básica y media superior para saber el nivel de aprendizaje durante la pandemia del Covid 19, los resultados permitirá a los trabajadores de la educación reforzar los contenidos de aprendizaje una vez que se reinicien las clases de manera presencial para el siguiente ciclo escolar.

El 24 de agosto del 2020 inició el ciclo escolar 2020-2021 con más de un millón 300 mil estudiantes y casi 60 mil maestras y maestros del nivel básico, los que habrán de ser evaluados para conocer el nivel de conocimientos adquiridos durante las clases virtuales por la pandemia del Covid 19.