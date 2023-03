"Mary Marimba" con más de 35 años de tradición en el parque de la marimba

En Tuxtla Gutiérrez el parque de la marimba ha sido el tradicional punto de reunión de los capitalinos, en donde la avenida 8va poniente puedes encontrar los puestos de esquites, entre ellos se encuentra “Doña Mary Marimba” o también conocida como “La Güera”.

Este puesto lleva al rededor de 35 años, cuando ella comenzó con la venta de elotes y esquites solamente era en un triciclo y se paraba en otras esquinas del parque o deambulaba, ya que aún no estaba construido el parque, hasta que al fin encontró el punto, desde ese entonces ahí se quedó.

El negocio es completamente familiar, son 8 hijos de Doña Mary quienes la ayudan o de igual forma crearon cerca otro negocio con el mismo giro de venta, hoy en día hasta nietos son partícipes.





Mary Marimba nos contó en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chiapas que el nombre de su negocio fue otorgado por un cliente / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Mary Marimba nos contó en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chiapas que el nombre fue otorgado por un cliente, cuando apenas se iniciaba la construcción del parque; “se acercó y me dijo ya se como se va a llamar su negocio y así la van a reconocer, usted será Doña Mary Marimba”, abundó. Desde ese entonces no le quito el nombre por lo que lo hizo oficial.









Con el paso del tiempo a uno de sus hijos se le ocurrió innovar platillos con el esquite, por lo que comenzaron a ofrecer a los clientes más producto. Las botanas que ofrecen son:

- Chayote con esquite

- Papá con salchicha y esquite, mejor conocido como el “papatarolazo”

- Tostitos con esquite, llamado “Tostimary”, que incluye; Tostitos, esquite, salchicha, queso amarillo, chile.

- “Pichipapa”, incluye esquite, salchicha y papa

- “Chicharrónpichi”, es de la botana más completa, ya que es familiar, incluye; esquite, salchicha, chicharrón, Tostitos, verdura rayada, queso amarillo

Cabe mencionar que el costo de cada botana varía esto depende si le agregas ingredientes o el tamaño que elijas.

La Güera como también es conocida, también nos cuenta que a raíz que le detectaron diabetes se le ha complicado a veces acudir al negocio; “ya no es lo mismo a veces no puedo venir, las ventas me han bajado, mi enfermedad se me ha complicado a veces, pero tratamos de seguir adelante” nos dice doña Mary.

Asegura que a raíz de la pandemia se vio afectada por las ventas, pero ya comienza una recuperación económica esperando que sea aún mejor durante vacaciones. Este negocio recibe visitas internacionales así como locales, siendo uno de los puestos más visitados, alrededor de 300 personas acuden a diario para cumplir su antojo.

Si visitas el parque de la marimba podrás encontrarla en la esquina de la 8va poniente muy cerca del oxxo, su triciclo es de los más luminosos y tiene un letrero que lleva su nombre “Doña Mary Marimba”.

