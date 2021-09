Exigen docentes de preparatoria liquidación de adeudos atrasados

Tuxtla Gutiérrez Maestros de Escuelas Preparatorias del Estado se manifestaron la mañana de este viernes a las afuera de Palacio de Gobierno en esta ciudad ante la falta de pago de salarios ya devengados de los años 2014,2015,2016,2017 y 2018, que asciende a un total de 110 millones de pesos

Pedro Toledo de la Rosa, quien se identificó como representante legítimo de las preparatorias en lucha, detalló que estos adeudos corresponden a horas interinas que se les debe a un aproximado de 3 mil maestros de 98 preparatorias del estado de las regiones Costa, Centro, Altos, Norte, Valle, Meseta Comiteca, entre otras.





Resalto que la respuesta que han tenido de las instancias correspondientes es que la deuda es de la administración anterior, la cual asciende a 110 millones de pesos y no de la actual, por lo que no es posible pagarles. “El gobierno no lo quiere aceptar que, porque esos adeudos son del anterior gobierno, el del Güero; pero nosotros no trabajamos para el Güero, sino para gobierno del estado”.

Además del adeudo, piden la continuación de los procesos a los que tienen derecho, como las recategorizaciones, compactaciones y demás derechos laborales. Adicional a este reclamo, exigen tanto a la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, como a la titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Victoria Cecilia Flores Pérez; con quien se reunieron a las 11:00 horas, la renuncia de Rafael Ovilla Álvarez, director del Nivel Medio Superior de la Secretaria de Educación.

“Necesitamos que nos den ya la renuncia de este nefasto director, desde hace muchos meses ha venido haciendo la tranza y dijo el gobernador Rutilio Escandón que ya no iba a ver tranza, pero siguen poniendo a la misma gente”; expresó.

Los maestros de las preparatorias, antes de reunirse con la Secretaría General de Gobierno, bloquearon el cruce de centrales de la capital chiapaneca, lo que provocó un caos vial. Advirtieron que de no tener una respuesta satisfactoria a sus demandas, bloquearían la vialidades cercanas a sus preparatorias, pues “solo de esa forma nos escuchan”; apuntó.