Filtros sanitarios en Tuxtla Gutiérrez contabilizan entre 20 mil y 30 mil personas

En Tuxtla Gutiérrez que hasta el lunes 1 de junio registraba 816 casos de coronavirus (Covid-19), se han fortalecido los diez filtros sanitarios atendidos por una fuerza de tarea de 400 personas del sector salud, seguridad, protección civil, derechos humanos y ayuntamiento, confirmó Margarita Aguilar Ruiz, directora de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la secretaría de Salud (SS).

Precisó que se brinda información a la población sobre la enfermedad, riesgos y prevención, no se trata de violar derechos, sino contribuir a los cuidados de la salud personal, familiar y comunitaria, debido que se han presentado casos de Covid-19 en mercados públicos, incluso personas han estado graves e intubadas, la afluencia de personas es elevada, entre 20 mil y 30 mil han pasado por los filtros sanitarios de 8 de la mañana a cinco de la tarde.









Adelantó que si lo aprueba el Consejo Estatal de Seguridad en Salud es probable que se instalen filtros sanitarios en los municipios de Tapachula que el lunes registraba 302, San Cristóbal de Las Casas alcanzaba 158 casos, Chiapa de Corzo 56, Palenque 49 y Comitán de Domínguez 43, para disminuir la cadena de contagio.





Explicó que no se trata de asustar a la gente, sino de alertarle del alto riesgo de contraer el virus, en la capital estamos en semáforo rojo, no es un mito hay transmisión, no se trata de estigmatizar a nadie, todos somos vulnerables y necesitamos protegernos entre todos, por ello los filtros se ubican en puntos estratégicos brindando acompañamiento a las personas para que regresen a casa con alimentos y no con el Covid-19.





Aguilar Ruiz pidió disminuir la movilidad de la población, pero, sobre todo, no exponer a menores de edad, se ha detectado en el centro de la capital la presencia de niños y ello significa alto riesgo, tampoco debe exponerse a los adultos mayores que son altamente vulnerables, sobre todo, si se padece enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo.





No se trata de una estrategia contra comerciantes, formales o informales, se ofrece medidas para cuidarse, los empleadores están obligados a cuidar la salud de los empleados, no mantenerlos laborando con fiebre, problemas respiratorios y otros malestares, sí deben instalar filtros y todos tomarse la temperatura, que de resultar sospechosos una ambulancia los traslada a la Clínica de Enfermedades Respiratorias Covid-19.

Tenemos que concientizarnos, es importante seguir la información de la secretaría de Salud, la temporalidad de los filtros obedece al cambio de semáforo, no se trata de asustar a la gente, pero sí dar a conocer que el riesgo de contagio es alto y que el cuidado de la salud y la vida depende de las medidas de prevención, enfatizó.





