Fuí víctima de linchamiento político por parte de Carlos Morales: Victoria Rincón

La ex presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez, Victoria Isabel Rincón Carrillo, del 2002 al 2004, por el Partido Acción Nacional, sostuvo que el actual alcalde de la capital por Morena, Carlos Orsoé Morales Vázquez, en el 2005 ocupando el mismo cargo por el PRD, realizó al menos 14 auditorías a la administración municipal que ella encabezó, y al fin comprobó que no había irregularidades y "terminó el linchamiento en mi contra".

Había un un fuerte linchamiento político en contra de las mujeres, en mi contra fue muy intenso, los hombres de la política no creían en la capacidad de las mujeres, incluso medios de comunicación arremetían en contra del ayuntamiento "y de mi persona, buscaban beneficios y privilegios que no era posible concederles".





Leer más: Tuxtla con el mayor número de aspirantes a la presidencia municipal





Durante una reunión virtual con mujeres electas en los comicios del pasado 6 de junio, Rincón Carrillo enfatizó que al término de su administración asumió Carlos Orsoé Morales Vázquez, como presidente municipal por el PRD, y siguió el lichamiento en mi contra, buscó por todos lados encontrar irregularidades pero no fue posible, por donde le buscaba lo que había era orden y al final se convenció de la transparencia en la administración pública municipal.

Les dijo a las 563 mujeres electas en los pasados comicios, "no se intimiden, no se dejen intimidar", actúen con firmeza, en la legalidad y la transparencia, quienes hablen mal de ustedes sin razón y sin pruebas será una muestra del rechazo siempre a la capacidad de las mujeres para gobernar un municipio o representar a la sociedad en el Congreso del Estado, añadió la ex presidenta municipal.

Carlos Morales practicó 14 auditorias a mi administración y no encontró irregularidades, afirmó la ex alcaldesa/ Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Rincón Carrillo, ex presidenta municipal y ex diputada local por el PAN, expuso ante las presidentas municipales, síndicas y regidoras electas, que no ha sido fácil la participación de las mujeres en la vida política, históricamente ha prevalecido la fuerza del machismo y los hombres no ven a las mujeres con gran fortaleza aunque tiene capacidad y talento para gobernar.

Los convocó a ejercer con gran fuerza el cargo que el pueblo les confirió con su voto en las urnas, y recuerden que el Estado Mexicano tiene la obligación constitucional de garantizarles la seguridad y la protección para el desempeño de sus responsabilidades, las mujeres tienen que ser cada vez más fuertes, más unidas y juntas impulsar a que haya más mujeres en los cargos públicos y teniendo las garantías para el ejercicio de los mismos; "no están solas".