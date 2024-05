Denuncia Ciudadana: Habitantes de Fovissste Paraíso denuncian parques olvidados

Habitantes de la colonia Fovissste Paraíso han denunciado parques en malas condiciones, entre ellas también exceso de basura, y el canal de un arroyo que pasa del río Potinaspak, donde personas se meten al lugar sin saber qué es lo que hacen, por lo que piden atención urgente.

Edith Acosta García, una de las habitantes de esta colonia mencionó que es un peligro tanto para los niños, como los adultos transitar a altas horas de la noche por ese parque. "El canal es peligroso, porque muchas veces sale gente de ahí, que está bebiendo o no sabemos que se meten hacer ahí en el arroyo, ahorita ya esta entubado pero de todas maneras no deja de ser un peligro, pues se acumula toda la basura, hay personas que llegan a tirar ahí escombro", mencionó la habitante.

Durante el tiempo de lluvia es una de las problemáticas Por las que tienen que pasar los habitantes ya que el arroyo suele rebalsarse, provocando inundaciones ó encharcamientos en el parquesito provocando también foco de infección por los drenajes.

Otra de las habitantes de nombre María Soledad, abundó que el parque está en condiciones deplorables, lleno de basura, asegurando que los habitantes de los edificios tampoco contribuyen a la limpieza, además expresó que llevan más de 20 años con la problemática del canal de agua.

De igual forma mencionó que desde que embobedaron el río ya cambió todo, aumentando la problemática, así también el alumbrado público lo han reportado, pero hasta ahora no han tenido respuesta alguna por parte de ellos, por lo que piden de manera urgente atención no sólo en este parque, si no en lo otros que existen en la capital chiapaneca.

