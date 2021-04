Hasta el 17 de mayo tienen para sustituir a candidatos: IEPC

El presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, informó que los partidos políticos pueden realizar sustituciones de candidaturas hasta 20 días antes de la jornada electoral local del 6 de junio, antes del 17 de mayo, aunque ya no aparezcan los nombres de los contendientes en las boletas electorales.

Para que aparezcan en las boletas electorales los nombres de las y los candidatos a puestos de elección los 14 partidos políticos contendientes pueden realizar sustituciones hasta el 25 de abril, "ese día el IEPC hará el cierre porque tendremos que acudir a la planta a la Ciudad de México para la impresión de la papelería electoral ".

La producción de las boletas electorales para la elección de diputados locales y miembros de ayuntamientos será en razón del listado nominal del Registro Federal de Electores que está por tenerse el documento definitivo al concluir con la entrega de credenciales de elector el pasado 10 de abril y que actualmente se ubica en los 3 millones 782 mil 295 ciudadanos.

Por lo tanto, hasta el 25 de abril se tendrán los listados definitivos de las candidaturas a diputaciones locales y miembros de ayuntamientos, aunque tienen después del 13 de abril 48 y 72 horas para que solventen las misiones presentadas durante la presentación de las solicitudes de registro.

La exigencia del IEPC sustentada en la legislación electoral es que cumplirán la paridad de género, horizontal, vertical y transversal, así como la autoadscripción calificada, es decir que las candidaturas indígenas garanticen el vínculo comunitario para la representación de los pueblos originarios.

Aseguró que se desecharon el pasado 13 de abril en total siete candidaturas que no cumplieron separación del cargo de diputados federales y locales para participar en el proceso electoral local y 217 candidaturas indígenas que no acreditaron el vínculo comunitario de los aspirantes a puestos de elección.





Foto: IEPC





Chacón Rojas comentó que esas candidaturas que se decían indígenas no fueron revalidadas por las autoridades comunitarias y se desecharon y los partidos políticos las tendrán que sustituir, otras 400 candidaturas no concluyeron su registro y serán verificadas en campo por los órganos desconcentrados para ver si cumplen o no con el vínculo comunitario.

El caso de Fabiola Ricci Diestel, aspirante a un puesto de elección por San Cristóbal de Las Casas, se declaró procedente porque Morena el partido que lo postula cumplió con el registro de candidaturas indígenas de acuerdo con la legislación, aunque no presentó documentación validada que garanticen el vínculo con las comunidades indígenas.

Mencionó que el caso de Cecilia Sánchez, ex presidenta municipal de Oxchuc y ex diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, aspirante a un puesto de elección en Las Margaritas, se va a verificar en campo para ver si cumple con el vínculo comunitario.

Las campañas políticas en busca del voto del electorado serán del 4 de mayo al 2 de junio, las 14 fuerza políticas contendientes, 10 nacionales y 4 estatales, tendrán un financiamiento para las tareas de proselitismo por un monto de 54 millones 640 mil 818 pesos con 84 centavos para elegir mil 654 cargos.