Identifican zonas vulnerables a violencia contra mujeres

La directora de Planeación y Gestión de Proyectos de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, Esmeralda García Alonso, dio a conocer que se han identificado las colonias de mayor por violencia en razón se género, Patria Nueva, Las Granjas, San José, Terán, Real del Bosque, Plan de Ayala, Jardines del Pedregal, Albania Baja, La Misión, San Roque, la Bienestar Social, El Jobo, La Reliquia y Potinaspak.

Explicó que colonias grandes como que circunscribe a otras y debido al confinamiento por la pandemia del SARS COV2 (COVID 19), ha crecido la denuncia de las mujeres sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

Si bien antes de la pandemia del coronavirus la situación de violencia en agravio de las mujeres era grave, el confinamiento para reducir contagios está cercanía entre el agresor y la víctima aumentó la incidencia, las denuncias y el acompañamiento.

Ha sido muy complejo el tema de la violencia hacia las mujeres en razón de género, desde las instituciones y desde la ciudadanía, lamentablemente desde el hogar es donde proviene la mayor agresión, subrayó.

Añadió que atender la violencia en contra de las mujeres es responsabilidad de todas las instancias de gobierno, la capital del estado con declaratoria de alerta por violencia de género desde el 2016, se necesita crear medidas específicas para que se pueda atender todos los tipos de manifestaciones de la violencia.

Actualmente contamos con tres diferentes maneras de atender a la población, una es directamente en las oficinas para proporcionar asesoría jurídica y atención psicológica, también a través del módulo de atención inmediata en la calle central y segunda norte, donde las mujeres reciben atención, cómo a los servicios de trabajo social, atención médica integral de primer impacto.

A partir del año 2020 como una medida que deriva de éstas atenciones se ha activado un módulo de atención inmediata itinerante que recorre Tuxtla Gutiérrez en los diferentes puntos localizados cómo los puntos en los que las mujeres se encuentran más vulnerables a ser víctima de violencia y que impactan en su seguridad.





En lo que va del año 2021 estos recorridos ha muchas colonias, continúan incrementando los casos de atención, desafortunadamente el mayor número de mujeres víctimas que denuncian no llegan a concluir los procedimientos, más bien se acercan por la atención psicológica, un pequeño porcentaje la concluye, muchas desisten y son muchos los motivos.

Por mes se denuncian unos 90 a 100 casos, en un año sin confinamiento es variable, la atención que se dió en 2019 es menor a lo que se atendió en el 2020, en gran parte por el acercamiento de la institución a las personas, las ciudadanas deben denunciar para garantizar el acceso a la justicia.

En Tuxtla Gutiérrez el índice de edad de las mujeres denunciantes es variable, entre los 24 y 45 años de edad, hay jóvenes que se abstienen, les es difícil identificar las violencias y romper esa barrera de temor, mientras que a mayor edad se complica la atención del tema, lamentablemente no solo afecta a la mujer, también a su familia, los afectados primordiales son los hijos, enseguida sus padres.





García Alonso abundó que mucho tiene que ver la escolaridad de las mujeres, quienes solicitan ayuda jurídica y psicológica tienen primaria solamente, a veces les cuesta comprender que son víctimas y que no deben seguirlo siendo, a veces no entiende que está en peligro, a haces no saben la magnitud del daño a su familia y es difícil que tome la decisión de denunciar, a veces la dependencia económica de sus agresores hace que se abstengan a denunciar.