Impugnan ante el Tribunal Electoral nombramiento de Concejo Municipal de El Parral

En el municipio de El Parral se inconforman por el nombramiento del Concejo Municipal por parte de la LXII Legislatura del Congreso del Estado que concluyó funciones el 30 de septiembre, demandan la realización de elecciones extraordinarias por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y para ello han presentado impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).

Una de las representantes de los inconformes, Tania Elizabeth Ramírez, militante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y ex aspirante a la candidatura a la presidencia municipal, dió a conocer en la entrada principal del Congreso del Estado, a donde la policía del edificio legislativo no lo dejaron entrar para presentar documento en Oficialía de Partes, que la exigencia es elecciones extraordinarias para el acceso al derecho al voto por parte de los y las ciudadanas del municipio.





El nombramiento del Concejo Municipal por parte del Congreso del Estado debido ser provisional, por un lapso de 90 días mientras el IEPC realizaba proceso electoral local extraordinario, para ello el Estado Mexicano debía garantizar las condiciones para el desarrollo de las elecciones, tanto en el Parral, como en Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, dónde se anularon las elecciones de miembros de ayuntamiento.

Pero también debió convocar el Congreso del Estado a elecciones extraordinarias en los municipios donde no se realizaron elecciones el 6 de junio, Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, lamentablemente la Comisión Permanente, a cargo del ahora ex diputado local, José Octavio García Macías, se le hizo más fácil dejar los nombramientos hasta el último momento sin documentar o justificar las causas por las que según el, no habían condiciones para realizar comicios extraordinarios.

Tania Elizabeth Ramírez puntualizó que el primer paso ya se dió al hacer pública la inconformidad ante el Órgano Jurisdiccional de Chiapas, el siguiente paso será la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, la Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional y creo que también acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el decreto del Congreso del Estado por el que se nombra Concejo Municipal de El Parral, y la exigencia de elecciones extraordinarias.