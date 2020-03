Incrementa a 11 la cantidad de casos confirmados de Coronavirus en Chiapas: Secretario de Salud

En conferencia de prensa, este domingo, el Secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que hasta el día de hoy se confirman 11 casos de coronavirus en el estado mientras que, dijo se mantienen alertas de 17 personas que podrían hasta el momento, ser probables casos de esta enfermedad.

El secretario pidió a la población mantener la calma y no salir de casa en la medida de lo posible, explicando que cada estado y país tiene un escenario diferente de acuerdo a sus distintos panoramas.

No es lo mismo cómo se comporta la enfermedad, en China, en África en Sonora, en Sinaloa, cada quien debe tener su equipo para atenderlos y estar al pendiente de cómo se van dando los casos y cada equipo tiene dos escenarios el no deseado y el esperable, nosotros esperamos no ser rebasados





Cruz Castellanos, dijo que diariamente se encuentran sesionando con el comité de seguridad del estado por instrucciones del gobernador, explicó además que los rangos de edad entre la población que han detectado haciendo un llamado a no confiarse de que sea sólo un rango determinado de edad en el que se puede estar en riesgo.

Es muy importante que sepan que el mayor número está en el grupo de 45 a 49 años pero llama también la atención que 3 de los casos son de entre 60 y 81 años, es importante notarlo

El secretario explicó que dos de las personas en vigilancia son mayores de 60 años, dos de ellos son fumadores crónicos y tienen síndrome pulmonar son vulnerables al coronavirus, aseguró que cada caso evoluciona de manera diferente de acuerdo a las enfermedades concomitantes que portan cada uno de los pacientes.





Aseguró que el caso de Palenque a pesar de su gravedad se encuentra estable mientras que de los 10 casos dos sobresalen con sintomatología que se maneja como delicada aunque se mantienen fortaleciéndose puesto que no ha llegado al grado de que amerite hospitalización y todos dijo, excepto Palenque y Tapachula están con sus especialistas correspondientes indicando que el de Tapachula lo atiende el IMSS ordinario y el de Palenque en la clínica alterna que se abrió para tal fin y el personal especializado es personal de la secretaría de salud en el estado de chiapas.

Aseguró que esperan que con las medidas que se han tomado no habrá necesidad de llegar a ahorcar la economía del estado, e indicó que se están realizando operativos a negocios con exhorto a respetar horarios y a quienes no hacen caso se está en contacto con la fiscalía para clausurarlos de manera definitiva.

Acerca de Tapachula dijo que en los próximos días podría estar activándose una clínica alterna con todo el equipamiento necesario para el caso