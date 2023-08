Indígenas de Oxchuc se manifiestan en la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo

Indígenas del municipio de Oxchuc en el norte de Chiapas acudieron este martes 1 de agosto a la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo para manifestar su interés de realizar elecciones por sistemas normativos internos, así lo manifestó el presidente concejal Luis Sántiz Gómez.

Las comunidades indígenas seguirán haciendo uso de sus derechos de elegir a sus próximas autoridades sin partidos políticos, dijo el concejal, seguimos manteniendo nuestros sistemas normativos internos, sería su segunda elección luego de que la primera fue en el 2019 y la segunda no se completó el proceso electoral en el 2021.

Indígenas de Oxchuc crean manifestación en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con el concejal presidente la intensión de las comunidades y varios es mantener los sistemas normativos internos, ha funcionado un ayuntamiento que no es respaldado por partidos políticos, hemos trabajado bien y venimos a presentar los resultados de nuestro trabajo.

¿Quieres recibir gratis nuestras noticias a tu Whats App? Da click aquí ⬅️

El mandado de la próxima autoridad municipal de Oxchuc dependerá de la decisión de las comunidades, el cabildo ya convocó a la asamblea para que elijan a sus representantes que estarán presentes en la asamblea general electiva que se realizaría en la cabecera municipal el día que lo acuerde el mismo pueblo.

Indígenas de Oxchuc crean manifestación en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Lo que nos interesa es informar a la sociedad acerca del trabajo del concejo municipal por sistema normativo interno, Oxchuc es el único municipio del estado que elige autoridades sin partidos políticos desde el 2019, desde el 29 de febrero del 2022 que asumió el cargo el concejo hemos trabajado para el pueblo y es este el que debe dar cuenta de los resultados, añadió.

Lee más: Militantes de la OCEZ RC se manifiesta en la Fiscalía General del Estado

Indígenas de Oxchuc crean manifestación en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En general hemos mantenido la paz y la tranquilidad, por ahora no tenemos bloqueos, no hemos causado problemas, sino abonado a la paz, no buscamos continuidad del concejo municipal, serán los representantes de las comunidades las que elegirán a los nuevos integrantes, el mecanismo de elección será el que acuerden las mismas comunidades, el acompañamiento para realizar las elecciones lo realizará el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, apuntó.