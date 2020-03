Indolente el gobierno ante violencia feminicida: diputada Olga Luz Espinosa

Ante el desolador y trágico escenario al que nos enfrentamos las mujeres día con día en este país feminicida, considero un acto de irresponsabilidad política que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido iniciar con la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial justo el 09 de marzo, día en que realizaremos el paro nacional de mujeres, señaló la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales.

En el caso de Chiapas, algunas organizaciones feministas documentan que los feminicidios comenzaron en el 2012, documentan 2 mil 800 casos, tan solo en el 2019 se registran 120 muertes violentas, de ellos 48 tipificados como feminicidios, y en este 2020 suman varios casos.





1.Las mujeres somos el sujeto político del feminismo. 2.El feminismo no es un traje a la medida que te puedas acomodar a tus intereses, hay principios básicos irrenunciables. 3.Los Derechos de las mujeres son Derechos Humanos. TODOS, no nada más los que no te causen conflicto — arely torres-miranda 💚♀️ (@arelyfeminista) March 5, 2020





La presidenta de la Comisión de Zonas Fronterizas y Limitrofes del Congreso del Estado, conminó a todas las mujeres de Chiapas a sumarse al paro nacional de mujeres "Un Día sin Nosotras" a celebrarse el 9 de marzo, con el objetivo es visibilizar la importancia de la mujer en todos los ámbitos y exigir justicia contra la violencia de género que se ha desbordado en el país y en el estado.

Lo que podemos ver ante este comportamiento del gobierno federal es que el mismo presidente López Obrador está desestimando la protesta a la que las mujeres estamos convocando y, por lo tanto, está enviando un mensaje de indolencia, de que no le importa la terrible situación de violencia que vivimos, de que le es indiferente que estén matando a las mujeres en México y en Chiapas, expuso.

Espinosa Morales calificó como lamentable que la figura del presidente de México, el hombre que debe gobernar para todas y todos, tome una postura que representa el culmen de la violencia institucional en razón de género en el país.

Que al presidente le importen más los cachitos de la rifa que la vida de las mujeres, que se ocupe más por ocurrencias que por el grave incremento de la violencia feminicida que está asolando terriblemente al país, habla del grado de descomposición política al que estamos expuestos y es sumamente preocupante ver que en vez de aliados en el gobierno tenemos enemigos, reiteró la diputada plurinominal del PRD.





Así o más claro?#9marzo pic.twitter.com/YsBHQ6mCRx — Sociedad Civil México 🇲🇽 / Mexican Civil Society (@SocCivilMx) March 4, 2020