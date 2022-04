INE se dice listo para la Revocación de Mandato en Chiapas

El consejo local del Instituto Nacional Electoral y sus 13 juntas distritales se encuentran listas para la jornada democrática del domingo 10 de abril para el ejercicio inédito en la historia de México, de revocación de mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para ello se instalarán 2 mil 251 mesas directivas de casillas y están inscritos en el listado nominal del Registro Federal de Electores 3 millones 781 mil 631 electores.

El presidente del consejo local del INE, Gonzalo Rodríguez Miranda, explicó que se estará instalando sesión permanente a las 7:30 de la mañana para dar seguimiento a la jornada electoral, la instalación de casillas iniciará a esa misma hora para que la votación comience a las 8:00 de la mañana, la ciudadanía deberá ser paciente porque no es sencilla la instalación de una casilla, el elector se va a encontrar con sus vecinas y con sus vecinos que recibirán los votos y al final son los responsables de contarlos.

Se van a encontrar con una papeleta que indicará la entidad federativa, el distrito electoral correspondiente y el nombre de la jornada electoral: “Revocación de Mandato”, el elector llegará a la casilla, se le aplicará gel antibacterial, entregará su credencial de elector y se le otorgará una papeleta, en ella está la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Las papeletas para la #RevocaciónDeMandato ¡NO SE VAN A ACABAR!



Hay una papeleta esperando a las ciudadanas y ciudadanos que deseen participar este 10/ABR en las cerca de 57 mil 500 casillas que se instalarán en todo el país.



Infórmate y ¡participa! https://t.co/9zwta5ytTW pic.twitter.com/tAKqYx1uWF — @INEMexico (@INEMexico) April 7, 2022

El ciudadano elector tendrá solamente dos opciones, un recuadro que indica: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” y un segundo que establece: “Que siga en la presidencia de la República”, tras realizar el voto se depositará la boleta en la urna, recibirá la marcha de la tinta indeleble y se le marcará su credencial de elector y se le devolverá la misma, en Chiapas existe una boleta para cada uno de los ciudadanos inscritos en el listado nominal.

De acuerdo con Rodríguez Miranda, este es un ejercicio inédito de participación democrática en México, en cada estado del país, estamos viviendo esta época de ejercicios de participación ciudadana de democracia directa como lo vimos en la Consulta Popular, tenemos que acostumbrarnos a estos procesos que llegaron para quedarse.

"Los trabajos de planeación se han desarrollado desde cada uno de los trece consejos distritales electorales del INE, ha sido en forma muy exitosa, la ciudadanía que fue seleccionada o insaculada fue visitada en sus hogares personalmente, serán tres personas por mesa, un total de 6 mil 753 en total", abundó el consejero.

En la Constitución y la Ley Federal de #RevocaciónDeMandato se establece lo que sucederá con los resultados de este ejercicio.



Consulta la Convocatoria, infórmate y ¡participa! ➡️ https://t.co/IdjwXwQ73Y. pic.twitter.com/re97DGwASu — @INEMexico (@INEMexico) April 8, 2022

No tenemos mayor problemática reportada en el INE para la instalación de casillas en gran parte del estado, se ha analizado cada uno de los municipios, se ha establecido una mesa de seguridad para la jornada electoral de revocación de mandato con la participación de varias instituciones federales, estatales y municipales.

La instalación de las casillas en Chiapas será en los mismos domicilios donde se instalaron el pasado proceso electoral federal del 6 de junio del 2021, solo que en un número más reducido, aproximadamente un 30 por ciento de lo que se ocupó el año pasado, para mayor asertividad de los electores está la página https://ubicatucasilla.ine.mx/, en la credencial de elector se señala la sección electoral que le corresponde al elector y a partir de ahí se ubica la mesa de votación.

Principalmente se ubican en los domicilios porque son los que permiten dar mayor condiciones de seguridad, algunos lugares públicos, parques, algunas oficinas públicas, escuelas públicas y domicilios particulares que ya conoce la ciudadanía, esperamos que sea una jornada electoral pacífica y que no tengamos ninguna incidencia que lamentar, expuso Gonzalo Rodríguez.

¿Ya sabes dónde estará la casilla que te corresponde para que puedas opinar en la primera jornada de #RevocaciónDeMandato?#UbicaTuCasilla y ¡participa este 10/ABR! https://t.co/0S8fEM9A5f pic.twitter.com/yiXUfeansG — @INEMexico (@INEMexico) April 8, 2022

Llamó a la población a que ejerza su derecho al voto en esta revocación de mandato, habrán trece casillas especiales, una en cada distrito electoral federal, en Palenque se ubicará en el Parque Central; en Bochil, en el Domo de la Cancha de Basquetbol de la colonia Orizaba; en Ocosingo, en la Presidencia Municipal; en Berriozábal, en el Kiosko del Parque Central; en San Cristóbal de Las Casas, en la plaza 31 de Marzo; en Chiapa de Corzo, en el Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo; en Tonalá, en la Entrada del DIF; en Comitán de Domínguez, en la Escuela Preparatoria Comitán; en Tuxtla Gutiérrez, en la Universidad Valle del Grijalva; en Villaflores, en la Escuela Primaria Francisco Indalecio Madero; en Las Margaritas, en el Salón Sociocultural a un costado del Ayuntamiento; en Tapachula, en la Pérgola del Parque Bicentenario y en Huehuetán, en el Parque Central.

No se instalarán casillas en 6 municipios

No se instalarán casillas para la revocación de mandato en el municipio indígena de Oxchuc, no hay condiciones para ello, las comunidades se rigen por sistemas normativos internos, en el municipio indígena de Pantelhó tampoco hay se instalarán casillas, no hay seguridad para ello, lo mismo en Frontera Comalapa y en Honduras de la Sierra donde el 3 de abril no hubo condiciones para realizar elecciones locales extraordinarias, las ordinarias del 6 de junio no se realizaron en Honduras de la Sierra y se anularon en Frontera Comalapa.

Tampoco se instalarán casillas en Venustiano Carranza, mientras que en Bejucal de Ocampo por su conformación geográfica, no se instalarán casillas pero podrán ir a votar al municipio cercano, La Grandeza, sin embargo, el INE no puede poner en riesgo ni a los funcionarios de mesas directivas de casillas, ni a los electores que estarían decidiendo participar en la jornada de la revocación de mandato.

Conoce el contenido de la papeleta del primer ejercicio de #RevocaciónDeMandato.



Habrá una esperándote en tu casilla este domingo 10 de abril para que puedas opinar.



Infórmate y ¡participa! https://t.co/9YzHa3aH9c pic.twitter.com/zlkLOzm9w4 — @INEMexico (@INEMexico) April 7, 2022

El INE tenía proyectado instalar 2 mil 320 casillas, bajó a una cifra de 2 mil 251, serán 69 casillas menos y con ello ya no vamos a requerir el servicio de 207 personas que habían sido capacitadas y habían recibido nombramiento para desempeñar el cargo de integrantes de las mesas directivas.

Los partidos políticos por ley, no pueden participar en la decisión, "pido a todos los actores a que se mantengan a la altura de lo que la ciudadanía chiapaneca requiere, actores que dan un cumplimiento a la ley irrestricto, tristemente hemos visto que muchos han estado en una conducta de flagrante violación a la ley, lo cual, no es sano para la democracia, las reglas no las puso el INE, las pusieron los legisladores y se tienen que respetar, partidos políticos y funcionarios públicos y ciudadanía a que se comporten a la altura de la democracia" subrayó.